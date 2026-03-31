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¡Max Dowman, para ya! La joven promesa del Arsenal marca un golazo en la goleada de la selección inglesa sub-19 a Portugal por 6-0
El dominio inicial y el impacto de Dowman
Los Young Lions arrasaron el 31 de marzo, con Dowman en el centro de la acción. El Arsenal tiene entre manos una auténtica joya, ya que el delantero orquestó una demolición implacable de la defensa portuguesa. A los cuatro minutos de partido, asistió a la promesa del Chelsea Jesse Derry para que marcara el crucial primer gol. Derry duplicó más tarde su cuenta personal al llegar la hora de juego, poniendo el 3-0 al rematar otra jugada incisiva tejida por el extremo. El equipo arrolló por completo a su rival a medida que avanzaba el partido, haciendo gala de una increíble profundidad ofensiva.
Una espectacular clase magistral en solitario
El momento decisivo del partido llegó poco después del descanso, cuando el joven tomó las riendas del partido. Al recibir el balón en el minuto 50, demostró una madurez muy superior a la que cabría esperar de alguien de 16 años. Se deshizo de su marcador con un hábil cambio de hombro antes de avanzar con agresividad hacia el área. Dejando atrás a los defensas que le seguían, lanzó un disparo certero desde el borde del área para ampliar la ventaja a 2-0. Esta impresionante jugada individual acabó por completo con cualquier esperanza que aún pudieran albergar los locales.
Una racha final sella la goleada
El marcador se disparó definitivamente en los últimos compases del partido, cuando los visitantes castigaron sin piedad a sus agotados rivales. El defensa del West Ham United, Ezra Mayers, puso el 4-0 en el minuto 75 con un magnífico remate. Diez minutos más tarde, Shumaira Mheuka anotó el quinto para agravar aún más la derrota. El marcador se cerró definitivamente en el minuto 88, cuando el delantero del Brighton & Hove Albion, Harry Howell, encontró la red, completando la contundente goleada por 6-0 de forma espectacular. Otras actuaciones destacadas fueron las del centrocampista del Sunderland Chris Rigg y del dúo del Liverpool formado por Rio Ngumoha y Trey Nyoni, quienes contribuyeron a esta lección magistral.
La clasificación, una decepción a pesar de la victoria
A pesar de lo contundente del resultado, la selección nacional sufrió un final desgarrador. Al final, la victoria resultó ser en vano en lo que respecta a su campaña de clasificación. Terminaron segundos en el Grupo 2 de la Ronda de Élite con seis puntos, quedando fuera de la fase final del Campeonato de Europa. Serbia logró vencer a Polonia y terminó en lo más alto de la clasificación con siete puntos y un récord invicto.