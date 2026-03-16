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Max Dowman le pone «la piel de gallina» a Thierry Henry, pero la leyenda del Arsenal lanza una advertencia al fútbol inglés sobre este joven de 16 años
La emotiva reacción de Henry ante el histórico gol
En una dramática jugada en el tiempo de descuento, el joven prodigio del Arsenal, Dowman, inscribió su nombre en la historia de la Premier League al marcar el gol que selló la victoria por 2-0 sobre el Everton. Con tan solo 16 años y 73 días, este habilidoso extremo derecho se convirtió en el jugador más joven de la historia en marcar un gol en la máxima categoría del fútbol inglés.
Dowman ya había causado sensación en el fútbol inglés, debutando en la Premier League con tan solo 15 años. Su gol, que ha batido el récord, le permite superar a James Vaughan, del Everton, quien ostentó el título de goleador más joven durante más de dos décadas, lo que hace que Dowman fuera más de seis meses más joven en el momento de marcar su histórico gol.
«Se me pone la piel de gallina, para ser sincero», dijo Henry durante su aparición en el programa Monday Night Football de Sky Sports. «Se me pone la piel de gallina; no me suele pasar, pero recuerdo mi primer momento, ese nivel de expectación, y me identifico con él. Aunque no seas aficionado del Arsenal, creo que en ese momento concreto todo el mundo se identificó con él y se alegró por él. Y (dejando a un lado) lo del Arsenal... se me puso la piel de gallina».
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Una severa advertencia para los Gunners
A pesar de su evidente entusiasmo por el gran potencial del joven, Henry se apresuró a moderar el entusiasmo con una importante advertencia sobre la gestión del jugador. El francés, que fue testigo de la irrupción similar de Wayne Rooney en la escena hace décadas, insistió en que tanto el club como la selección deben tener cuidado con la forma en que gestionan un talento tan precoz.
Henry continuó: «Yo estaba allí cuando Rooney lo hizo, y si alguien me hubiera dicho que iba a tener la carrera que tuvo, habría respondido: “quizá”. Pero lo que hay que hacer es asegurarnos de que también podemos protegerlo a lo largo del camino. Porque tenemos ante nosotros un talento especial, no solo para el Arsenal, sino para el fútbol inglés. Pero no nos dejemos llevar por el entusiasmo. ¿Que si me alegro de que esté en el Arsenal? Por supuesto que sí. Pero también tenemos que protegerlo y no adelantarnos demasiado con lo que puede llegar a conseguir».
Arteta elogia a su joven jugador, que cambió el rumbo del partido
Mikel Arteta no se quedó atrás en sus elogios y describió al canterano como un jugador decisivo tras su papel fundamental en el primer gol del equipo; posteriormente, su propio tanto ayudó a los Gunners a situarse con nueve puntos de ventaja en lo más alto de la Premier League, después de que el Manchester City empatara a 1-1 con el West Ham más tarde esa misma noche. El entrenador destacó que la serenidad de Dowman bajo presión es lo que le diferencia de otros jugadores de su edad.
«Creo que cambió el partido», dijo Arteta. «Cada vez que recibía el balón, hacía que pasaran cosas. Parecía que éramos más peligrosos. Hacer eso a esa edad, en este contexto, con esta presión, no es nada normal. Ayer estuvo entrenando en los últimos días y tenía el presentimiento de que era su momento. Probablemente porque no parece que le afecte la ocasión, el momento, el contexto o el rival. Simplemente juega con mucha naturalidad. Toma decisiones para hacer que sucedan cosas y lo que ha hecho ha sido increíble. Algunas de las cosas que hace, las hace frente a defensas que se encuentran entre los mejores del mundo. Así que puede hacerlo frente a cualquiera».
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La educación tiene prioridad sobre la lucha por el título
A pesar de sus hazañas sobre el terreno de juego, es posible que Dowman vea reducidos sus minutos en las próximas semanas debido a sus compromisos fuera del campo. Rooney, quien anteriormente batió récords, señaló que el joven de 16 años tiene que superar importantes hitos académicos antes de poder dedicarse por completo a la lucha por el título de los Gunners.
Rooney explicó: «Tiene carisma y confianza en sí mismo, y así fue también contra el Everton. (Pero) si la educación es lo primero, no creo que le veamos mucho en las próximas semanas. Tiene que hacer los GCSE, y estoy seguro de que, tanto para él como para su familia, la educación también es importante. No jugará tanto como probablemente le gustaría, pero aún le quedan muchos años por delante».
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