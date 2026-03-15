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Max Dowman, la joven promesa del Arsenal, recibe una «gran» comparación con Lionel Messi por parte de John Terry, mientras la leyenda del Chelsea elogia al «increíble» jugador de 16 años que ha hecho historia en la Premier League
Una tarde histórica en el Emirates
El gol de Dowman fue un momento de brillantez individual. Después de que el Everton se lanzara al ataque en busca del empate en los últimos minutos tras un saque de esquina, el joven de 16 años lideró un contraataque devastador. Demostró potencia y habilidad al rematar de cabeza y batir a Vitalii Mykolenko, antes de mostrar una sangre fría excepcional al dejar atrás a Kiernan Dewsbury-Hall con un cambio de dirección fulminante. El remate consolidó su lugar en la historia de la Premier League, batiendo el récord del goleador más joven en la historia de la competición. Fue la guinda de una tarde en la que también desempeñó un papel fundamental en el primer gol, demostrando su versatilidad al abrirse a la banda para enviar el centro que acabó propiciando el tanto de Gyokeres.
- Getty Images Sport
Terry compara al jugador del Arsenal que ha batido el récord con Messi
Tras el partido, Terry compartió en TikTok su admiración por el centrocampista, recordando la primera vez que lo vio jugar en la cantera. «Max Dowman, qué jugador, por cierto, con solo 16 años, es absolutamente increíble», dijo Terry. «Le vi jugar contra el Chelsea hace aproximadamente un año y no he visto a nadie regatear a los rivales como lo hace este chico, salvo a Messi. Es una comparación muy, muy grande, pero este chico tiene un talento auténtico y desempeñará un papel importante en el futuro del Arsenal y también de Inglaterra. Un talento extraordinario. Además, hoy ha sido una gran, gran victoria para ellos [el Arsenal]».
La «intuición» de Arteta da sus frutos
El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, reveló tras el partido que tenía un fuerte presentimiento de que debía darle una oportunidad al joven. A pesar de lo mucho que había en juego en este enfrentamiento de la Premier League, el español consideró que Dowman estaba preparado para las exigencias físicas y mentales del fútbol profesional. El joven recompensó esa confianza desmontando la defensa del Everton durante los pocos minutos que estuvo sobre el terreno de juego.
«Ayer estuvo entrenando y en los últimos días tuve el presentimiento de que era su momento», explicó Arteta. «Probablemente porque no parece que le afecte la ocasión, el momento, el contexto o el rival. Simplemente juega con mucha naturalidad. Toma decisiones para hacer que las cosas sucedan y lo que ha demostrado ha sido increíble. Creo que es por su carácter, su personalidad y el hecho de que no parece que le afecte la presión, ni sus compañeros, ni el rival. He visto a muchos jugadores con talento, pero a los 16 años, muy pocos que puedan hacer frente a ese nivel de exigencia».
- AFP
¿Qué les depara el futuro a Dowman y al Arsenal?
Ahora que el Arsenal se ha situado firmemente al frente de la lucha por el título de la Premier League, Arteta debe gestionar el revuelo que rodea a su última promesa. Su actuación como mejor jugador del partido contra el Everton ha catapultado a Dowman al centro de la atención mundial, y el reto ahora será mantener este nivel de regularidad a medida que se intensifica la presión de la lucha por el título. El Arsenal recibirá al Bayer Leverkusen en el Emirates el martes, en el partido de vuelta de su eliminatoria de la Liga de Campeones, con el objetivo de clasificarse para los cuartos de final tras el empate en el partido de ida. Cuatro días después, viajará a Wembley para enfrentarse al Manchester City en la final de la Carabao Cup.
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