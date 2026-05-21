Max Dowman faltó al entrenamiento del Arsenal para presentar sus exámenes GCSE, solo dos días después de convertirse en el campeón más joven de la historia de la Premier League

Solo dos días después de arrebatarle el récord a Phil Foden y convertirse en el campeón más joven de la historia de la Premier League, Dowman volvió al colegio. Mientras sus compañeros del primer equipo descansaban tras ganar el título, el canterano se presentó a los exámenes del GCSE. Fue un regreso a la realidad para el adolescente, cuyo ascenso meteórico esta temporada bajo Mikel Arteta ha sido notable.

Los Gunners acabaron el martes con 22 años de espera al título tras el empate del Manchester City contra el Bournemouth. Norte de Londres estalló de alegría, pero Dowman tuvo que acortar la fiesta para cumplir con sus exámenes. Aunque se desconoce qué asignaturas cursa, esta semana muchos estudiantes afrontan inglés, negocios y economía.



