¡Maurizio Sarri vuelve al Nápoles! El exentrenador del Chelsea ha recibido una oferta para sustituir a Antonio Conte, quien está a punto de abandonar el Lazio en medio de una polémica

Según La Gazzetta dello Sport, el «sarrismo» volverá al Estadio Diego Armando Maradona. Después de meses de rumores, el presidente del Nápoles, De Laurentiis, le habría hecho una oferta formal a Sarri para que regrese. El acuerdo sería de dos años, con opción a un tercero, y un salario de unos 3,5 millones de euros anuales más bonificaciones.

Sarri, que ya dirigió al club entre 2015 y 2018, está encantado con la idea de regresar. A pesar de los éxitos con Spalletti y Conte, la afición recuerda con cariño su etapa, marcada por una campaña de 91 puntos en la Serie A y un fútbol considerado el más atractivo de Europa.