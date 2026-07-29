Las dos partes están cerca de cerrar un acuerdo, aunque los términos económicos todavía no están claros. El legendario narrador Andres Cantor informó por primera vez el martes por la noche de que un acuerdo estaba cerca. The Athletic añadió el miércoles por la mañana que las cosas avanzan en la dirección correcta. U.S. Soccer ofreció a Pochettino una renovación antes del Mundial, pero las conversaciones se pusieron en pausa durante el recorrido de Estados Unidos.

Pochettino ha reiterado repetidamente su disposición a seguir en el cargo y sugirió que la puerta podría estar abierta a un nuevo acuerdo después de que Estados Unidos perdiera ante Bélgica en los octavos de final del Mundial.

«Ahora mismo, se trata de descansar un poco, pensar y mantener conversaciones con la federación para ver cuál es la decisión. Estoy muy feliz. Hemos construido una relación muy buena», dijo.