Mauricio Pochettino podría abandonar la selección estadounidense para volver a Europa tras el Mundial de 2026, mientras Christian Pulisic y compañía reciben una advertencia sobre la etiqueta de «generación dorada»
El contrato de Pochettino expira en medio de rumores sobre su regreso al Tottenham.
El exentrenador del Chelsea y del París Saint-Germain, Pochettino, solo tiene contrato en Estados Unidos hasta el final de un importante torneo internacional este verano. No se espera que se acuerde ninguna prórroga, ya que se prevé su regreso a la dirección de un club.
El técnico de 53 años ya ha sido objeto de especulaciones sobre un emotivo regreso al Tottenham, ya que los Spurs buscan un sucesor permanente para el destituido Thomas Frank, y Ramos cree que se cerrará un acuerdo en algún lugar.
La leyenda de la selección estadounidense, en declaraciones a Ozoon, respondió a GOAL cuando se le preguntó si esperaba que Pochettino se marchara incluso si se conseguía un buen resultado en el torneo más importante de la FIFA: «Sí. Espero que Pochettino se vaya. Creo que todavía vive en Barcelona, por lo que sé. Creo que va a estar en Europa cuando termine el Mundial».
¿Podrá la «generación dorada» de Estados Unidos estar a la altura de las expectativas?
Pochettino se hizo cargo de la selección masculina de Estados Unidos en septiembre de 2024 y está bajo presión para cumplir con las expectativas en un Mundial que se disputará en casa. Cuenta con mucho talento a su disposición, con jugadores como Pulisic, Weston McKennie, Folarin Balogun, Tyler Adams y Brenden Aaronson, que juegan en los clubes más importantes de Europa.
Cuando se le preguntó si se podía justificar la etiqueta de «generación dorada», Ramos añadió: «Por desgracia, el término "generación dorada" se le dio a este equipo demasiado pronto, realmente muy pronto. Esto comenzó alrededor de 2019/2020, cuando intentaban clasificarse para el Mundial de 2022 en Catar y, por cierto, lo consiguieron por los pelos, ya que terminaron empatados con el cuarto clasificado para llegar a ese Mundial de Catar.
«Se pensaba que esta era la «generación dorada» y que solo teníamos que apuntar hacia 2026. Quizás sea porque pienso de forma un poco diferente, pero la selección nacional siempre se trata de reunir a los 11 mejores jugadores que tienes disponibles hoy y ganar a alguien, de eso se trata, no se trata realmente de proyectar seis o siete años en el futuro, que es lo que hemos estado haciendo.
Por eso, había una sensación de calma en el equipo y no había ninguna sensación de urgencia en los últimos años. Entonces, Pochettino se hizo cargo del equipo y pensamos, al menos los que realmente seguíamos a esta selección, que «cuando Pochettino entrara en el vestuario, habría una reacción inmediata y los chicos dirían: "Es hora de ponerse las pilas"». No fue así.
«Probablemente hicieron falta 14 meses, este otoño, las fechas de la FIFA de octubre y noviembre, para que el equipo diera un giro y empezara a jugar, no solo tan bien como puede jugar, sino con ese deseo y esa mentalidad de equipo perdedor que suele tener un equipo estadounidense».
¿Cómo sería el éxito en la Copa del Mundo para la selección masculina de fútbol de Estados Unidos?
Otra antigua estrella de la selección estadounidense, el exguardameta Brad Friedel, ya había declarado anteriormente a GOAL cómo sería el éxito para Estados Unidos en un Mundial en casa: «Mi expectativa es que pasemos la fase de grupos. Creo que superar las expectativas sería pasar de cuartos. Es muy difícil decir qué consideraría un éxito o un fracaso, las eliminatorias, etc., hasta que no se vea el sorteo y los partidos de eliminatoria. No hay que avergonzarse de caer eliminado ante Brasil o Inglaterra. Son cosas que pasan. Para mí, lo importante es cómo se produzca.
Diría que el equipo es sin duda capaz, con el talento que tiene y sabiendo cómo trabaja Mauricio, de llegar a cuartos de final. Ya veremos después, porque entonces se vuelve realmente difícil.
A veces se necesita suerte, penaltis, expulsiones o lo que sea. Fíjate en todos los grandes equipos de Inglaterra que han estado tan cerca. En cuanto a talento, jugando con ellos y contra ellos, han tenido el talento necesario para ganar un Mundial. Por alguna razón, no han sido capaces de rematar la faena».
Partidos de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos en la Copa Mundial de 2026
Estados Unidos ha quedado encuadrado en el Grupo C del Mundial de 2026. Comenzará su andadura contra Paraguay en el SoFi Stadium de California, antes de enfrentarse a Australia en Seattle y regresar a Inglewood para medirse al ganador de la repesca de la UEFA.
