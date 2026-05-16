Matthijs de Ligt emite un emotivo comunicado tras el fin del sueño mundialista de la estrella del Manchester United

El Manchester United confirmó que De Ligt fue operado por un problema de espalda que arrastraba desde hacía tiempo. El defensa de 26 años no juega con los Red Devils desde el otoño y ahora afrontará una larga rehabilitación que le impedirá estar en el Mundial de Norteamérica.

El club emitió un comunicado en el que explica que, tras un intenso trabajo de recuperación, se optó por la cirugía como mejor opción para el jugador.