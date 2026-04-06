Un gol de Politano podría haber dejado definitivamente fuera al Milan de la lucha por el título. El Nápoles ganó 1-0 en el Maradona contra el equipo de Massimiliano Allegri; fue decisivo el gol del exjugador del Inter, que entró en el campo a un cuarto de hora del final en sustitución de Spinazzola y, pocos minutos después, se mostró atento en el área rival para rematar de volea con la derecha el balón que decidió el partido. Con estos tres puntos, el equipo de Antonio Conte supera al Milan, situándose a +2 sobre los rossoneri y a -7 del líder, el Inter, que ayer le endosó cinco goles a la Roma.
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Matri tras el Nápoles-Milán: «Alisson Santos cambió el rumbo del partido, y así es como Conte lo ganó»
El análisis de la matriz
Al analizar la victoria del Nápoles en los estudios de DAZN, el exdelantero Alessandro Matri comentó así el triunfo del Nápoles: «La entrada de Alisson Santos dio un gran impulso al resto del equipo, pero en general creo que los que salieron al campo tuvieron la actitud adecuada y, al final, son siempre los jugadores los que marcan la diferencia». Para el Nápoles se trata de la quinta victoria consecutiva tras las conseguidas contra el Verona, el Torino, el Lecce y el Cagliari, una racha de triunfos que ha permitido a los azzurri recuperar el segundo puesto y que ha coincidido con la recuperación de algunos jugadores clave.