Matic: «Me fui de la Roma solo por la falta de respeto de los directivos»

Nemanja Matic, centrocampista serbio nacido en 1988, que actualmente juega en el Sassuolo y que fue estrella, entre otros, del Chelsea, el Manchester United y la Roma, se sincera en una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport, de la que reproducimos los fragmentos más interesantes.

Ha jugado en muchos equipos. ¿Hay alguno con el que se sienta más identificado?

«Me llevo algo de cada experiencia, cada ciudad, cada club. En el United estuve cinco años y es natural pensar más en ese equipo, pero todos son importantes para mí».

¿La Roma también, entonces?

«Amo a la afición giallorossa. Y se merecen mucho más. El estadio siempre está lleno, se nota su pasión. Deberían tener la oportunidad de luchar por el título cada año y, en cambio, hace demasiado tiempo que eso no ocurre. Es como si algo impidiera el crecimiento del equipo. Me fui solo por la falta de respeto de los directivos, que me habían garantizado cosas que no se cumplieron. Demasiados aplazamientos a la hora de renovar. Fue una cuestión de principios, ya no era un chaval. En Roma solo pensaban en contratos anuales y yo elegí otros proyectos».