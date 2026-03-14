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Matic Sassuolo Serie AGetty Images

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Matic: «Me fui de la Roma solo por la falta de respeto de los directivos»

El centrocampista serbio: «Me encantan los aficionados del Giallorossi. Y se merecen mucho más».

Nemanja Matic, centrocampista serbio nacido en 1988, que actualmente juega en el Sassuolo y que fue estrella, entre otros, del Chelsea, el Manchester United y la Roma, se sincera en una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport, de la que reproducimos los fragmentos más interesantes.

Ha jugado en muchos equipos. ¿Hay alguno con el que se sienta más identificado?

«Me llevo algo de cada experiencia, cada ciudad, cada club. En el United estuve cinco años y es natural pensar más en ese equipo, pero todos son importantes para mí».

¿La Roma también, entonces?

«Amo a la afición giallorossa. Y se merecen mucho más. El estadio siempre está lleno, se nota su pasión. Deberían tener la oportunidad de luchar por el título cada año y, en cambio, hace demasiado tiempo que eso no ocurre. Es como si algo impidiera el crecimiento del equipo. Me fui solo por la falta de respeto de los directivos, que me habían garantizado cosas que no se cumplieron. Demasiados aplazamientos a la hora de renovar. Fue una cuestión de principios, ya no era un chaval. En Roma solo pensaban en contratos anuales y yo elegí otros proyectos».

  • MOURINHO Y CONTE

    Mourinho fue su entrenador en el Chelsea, en el United y en la Roma. ¿Era siempre el mismo José?

    «No, en Roma estaba más tranquilo. Mourinho es un personaje excepcional y se ha dado cuenta de que las nuevas generaciones son diferentes a la nuestra».

    ¿Qué ha cambiado? 

    «Las presiones y cómo las gestionas. Las redes sociales lo han cambiado todo. Para los futbolistas jóvenes ahora es más difícil: cualquiera cree que puede informar y abre un canal de YouTube para dar opiniones, quizá sin tener la competencia necesaria. No es fácil concentrarse en el trabajo y estar tranquilo. Cuando tenía veinte años, leía el periódico y buscaba la ficha de valoración. Hablaban de mí una, dos o tres personas. Y ya está. Ahora todo el mundo dice y escribe lo que quiere, pero el problema es que los chicos lo leen. Así, en una web te dan una nota alta, en otra te dan una nota baja y no entiendes cómo es posible».

    ¿Cómo se llevó con Conte? 

    «Muy bien: un gran técnico y un gran hombre. Hizo falta un periodo de adaptación porque él quería hacer entrenamientos dobles, algo que en Inglaterra no se suele hacer. Pero entendió la situación, llegamos a un acuerdo y ganamos la Premier League».

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  • EL SASSUOLO

    ¿Cómo consiguió convencerte el Sassuolo?

    «Con una bonita reunión en Milán. Estaban conmigo Giovanni Carnevali y Fabio Grosso. Me explicaron cómo funciona el club, la importancia de los jóvenes. Y luego vi el espléndido centro deportivo: para mí es importante entrenar en un lugar que me guste. Es bonito tener a tantos chicos a mi alrededor, puedo ser útil, explicarles algunas cosas, hacerles crecer. Cuando termine la temporada, volveremos a hablar. El Sassuolo sabe que, si estoy contento, no tengo ningún problema en seguir adelante». 

    ¿Le ha dicho a Carnevali que le gustaría volver a jugar las copas? 

    «Carnevali lo sabe y a él también le gustaría jugarlas. En un mes me he dado cuenta de que la permanencia no podía ser nuestro único objetivo, pero para crecer se necesita tiempo. Al fin y al cabo, el Sassuolo acaba de volver de la Serie B».

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