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Mathis Albert DortmundGetty Images
Ryan Tolmich

Traducido por

Mathis Albert, promesa de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, se convierte en el estadounidense más joven en debutar en la Bundesliga con el Borussia Dortmund

USA
M. Albert
Borussia Dortmund
Bundesliga
Borussia Dortmund vs Friburgo
Friburgo

Mathis Albert se convirtió el domingo en el estadounidense más joven en debutar en la Bundesliga. El extremo de 16 años entró desde el banquillo en los últimos minutos de la victoria 4-0 del Borussia Dortmund sobre el Friburgo. Albert ya había sido convocado tres veces, pero jugó oficialmente en la Bundesliga en el minuto 88 de ese partido.

  • Mathis Albert DortmundGetty Images

    ¿Qué pasó?

    Albert llevaba varios meses en el primer equipo del Dortmund e incluso viajó al Mundial de Clubes del verano pasado, pero aún no había debutado. El domingo, entró desde el banquillo, completó dos de tres pases y realizó una entrada en los últimos minutos de la goleada.

    Al debutar, se unió a Christian Pulisic, Gio Reyna y Cole Campbell como estadounidenses que han jugado en el Dortmund siendo adolescentes, pero lo hizo un mes antes de cumplir 17 años, convirtiéndose en el más joven del grupo.

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  • Mathis Albert U17 World CupGetty Images

    ¿Quién es Albert?

    Nacido en Greenville, Carolina del Sur, Albert se formó en California. Jugó en el San Diego Surf y luego en la cantera del LA Galaxy. En 2024 se unió al Borussia Dortmund, donde ha brillado en los equipos juveniles y fue el más joven convocado al Mundial de Clubes el verano pasado.

    A nivel internacional, ha jugado con Estados Unidos hasta la categoría sub-19 y formó parte del equipo que representó a su país en el Mundial sub-17 del año pasado.

    «Tengo una visión de conjunto», declaró a GOAL el verano pasado. «Quiero llegar al primer equipo y marcar la diferencia. Quiero ser un jugador de talla mundial. Ese es el objetivo principal de mi carrera, pero también vivo el día a día. No me obsesiono con ellos, porque si te pones a pensar en todo lo que falta y no lo consigues, te afecta la cabeza. A veces solo hay que divertirse. Esa alegría es lo que me ha mantenido jugando toda la vida.

    Así es como sigo jugando: me divierto. No siempre es algo tan serio; es solo diversión, y creo que eso es lo que me ha mantenido adelante desde niño: disfrutar cuando juego».

  • Mathis Albert DortmundGetty Images

    ¿Y ahora qué?

    Albert tendrá otras tres oportunidades de acumular minutos en el primer equipo antes de que termine la temporada de la Bundesliga del Dortmund. La primera será el 3 de mayo, cuando el Dortmund visite al Borussia Mönchengladbach, donde juegan Reyna y Joe Scally.