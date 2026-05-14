La actual rivalidad entre Allegri e Ibrahimovic recuerda un enfrentamiento en 2012 en el vestuario del Emirates Stadium, tras el partido de vuelta de octavos de la Liga de Campeones entre Milan y Arsenal. Curiosamente, también se debió a un choque con el portero, lo que evidencia tensiones desde que Ibrahimovic era jugador.

Al recordar el incidente, la leyenda sueca señaló: «Habíamos perdido 3-0 contra el Arsenal, y Allegri estaba muy contento. Habíamos pasado de ronda, pero no era motivo de risa, y se lo dije. Allegri respondió: “Tú, Ibra, ocúpate de ti, la has fastidiado…”. Le contesté que él la había fastidiado… estaba asustado, por eso trajo a dos porteros al banquillo».