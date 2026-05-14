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Massimiliano Allegri considera dejar el AC Milan por su enfrentamiento con Zlatan Ibrahimovic
Agitación en San Siro
Las divisiones internas del Milan han alcanzado un punto crítico: el entrenador Allegri está cada vez más aislado en un clima tóxico de «todos contra todos». Según el Corriere della Sera, las tensiones estallaron entre Allegri e Ibrahimovic tras la derrota ante el Nápoles a principios de abril, por una disputa sobre la elección del tercer portero para la próxima temporada. Esta fricción coincide con una alarmante racha de resultados en el campo, ya que los rossoneri solo han conseguido una victoria en sus últimos seis partidos, lo que pone en grave peligro la clasificación para la Liga de Campeones.
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Resurgen las tensiones históricas
La actual rivalidad entre Allegri e Ibrahimovic recuerda un enfrentamiento en 2012 en el vestuario del Emirates Stadium, tras el partido de vuelta de octavos de la Liga de Campeones entre Milan y Arsenal. Curiosamente, también se debió a un choque con el portero, lo que evidencia tensiones desde que Ibrahimovic era jugador.
Al recordar el incidente, la leyenda sueca señaló: «Habíamos perdido 3-0 contra el Arsenal, y Allegri estaba muy contento. Habíamos pasado de ronda, pero no era motivo de risa, y se lo dije. Allegri respondió: “Tú, Ibra, ocúpate de ti, la has fastidiado…”. Le contesté que él la había fastidiado… estaba asustado, por eso trajo a dos porteros al banquillo».
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Interferencias tácticas y desconfianza
Allegri está frustrado porque Ibrahimovic llama a jugadores como Rafael Leão y Youssouf Fofana para darles consejos tácticos. Ambos ya no se hablan e Ibrahimovic se mantiene alejado de las instalaciones del club. Además, Allegri se queja de la falta de transparencia en los fichajes: en enero le dijeron que no había dinero, pero luego la directiva aprobó de golpe un traspaso de 30 millones por Jean-Philippe Mateta. Pese al caos, el técnico se mantiene diplomático y ha declarado: «Mi objetivo es quedarme el mayor tiempo posible».
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Es hora de que Allegri decida.
Los próximos 180 minutos de la Serie A definirán el futuro europeo del Milan y podrían empujar a Allegri a rescindir su contrato, vigente hasta 2027. Si deja San Siro, se le vincula con la selección italiana dirigida por Giovanni Malago. Mientras, Ibrahimović afianza su poder en el club y, según rumores, buscaría nombrar a Fabio Paratici director deportivo para liderar una gran reconstrucción en verano.