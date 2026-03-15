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US Sassuolo Calcio v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traducido por

Massara: «La Roma nunca renunciará a fichajes acordes con su historia; la Champions puede ayudar»

Las declaraciones del director deportivo de la Roma antes del partido contra el Como, decisivo para la zona de la Champions.

Frederic Massara, director deportivo de laRoma, habló con Sky Sport unos minutos antes del partido en el estadio Sinigaglia de Como contra el equipo de Fábregas, un encuentro que puede resultar decisivo para la zona de la Liga de Campeones y la clasificación para la próxima edición de la máxima competición continental: «Sin duda es un partido muy importante; tal y como está la clasificación hoy, los puntos en juego tienen mucho peso. Pero la liga aún es larga, más allá de este partido».

  • MERCADO

    «La Roma es un club del mundo del fútbol, y el impacto de la Champions ayuda. Pero dicho esto, la Roma nunca renunciará a realizar fichajes acordes con el prestigio del club, y esto se debe a la propiedad».

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  • ¿CÓMO ESTÁN LOS DELANTEROS?

    «Podemos contar con que Malen se compenetre bien con el resto de jugadores. La delantera sufre hoy muchas bajas por lesión, pero hay otros jugadores disponibles. El regreso de El Shaarawy es importante para nosotros y esperamos que pueda aportar su granito de arena».

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