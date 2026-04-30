Mason Mount afirma que el Manchester United «sin duda» podrá luchar por el título de la Premier League la próxima temporada y elogia al «brillante» Michael Carrick

A pesar de jugar solo 69 partidos en tres temporadas por sus lesiones, Mount se muestra optimista. El internacional inglés, con una Liga de Campeones en su etapa en el Chelsea, cree que la plantilla puede alcanzar la cima del fútbol inglés con la dirección adecuada.

En declaraciones a Sky Sports, Mount afirmó: «Mi objetivo es ganar la Premier League. Ya gané la Champions, pero ¿podemos [ganar la liga]? Sí, creo que podemos como grupo. Debemos tener esa mentalidad. Parece lejano, pero hay que creer para esforzarse de verdad como grupo. Ya hemos demostrado lo que podemos hacer contra los grandes: el City, el Liverpool, el Chelsea, el Arsenal... Ya lo hemos hecho».



