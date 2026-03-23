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Mason Greenwood, sancionado para el crucial partido de la Ligue 1, mientras el Marsella espera con inquietud la recuperación del delantero
Una falta sobre Greenwood desata una pelea caótica
Se desató una pelea generalizada después de que Calvin Verdonk derribara a Greenwood en el minuto 13, lo que enfureció al banquillo del Marsella. El exdelantero del Manchester United recibió una tarjeta amarilla por su participación en el altercado, al igual que Verdonk y Hakon Haraldsson, pero no pudo continuar y fue sustituido poco después por Ethan Nwaneri.
Fue el jugador cedido por el Arsenal quien abrió el marcador justo antes del descanso, pero los goles de Thomas Meunier y Olivier Giroud aseguraron la remontada del Lille, lo que ha debilitado las opciones del Marsella de conseguir una plaza en la Liga de Campeones. Los Phoceens siguen terceros en la Ligue 1, pero ahora solo cinco puntos les separan del séptimo clasificado, el Rennes, a falta de siete jornadas para el final de la temporada.
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El exdelantero del Manchester United, sancionado para el partido contra el Mónaco
La tarjeta amarilla le sale cara a Greenwood, que ya suma cinco amonestaciones en las competiciones nacionales francesas. Esto significa que cumplirá una sanción en el primer partido del Marsella tras el parón internacional, que será un desplazamiento a Mónaco, equipo que se encuentra a solo tres puntos del conjunto de Habib Beye.
«Agresivo y violento»
A Beye no le gustaron en absoluto ni la entrada a Greenwood ni la tarjeta amarilla que le mostraron, e insistió en que la lesión del jugador de 24 años cambió por completo el rumbo del partido.
Tras el partido, declaró: «La intervención de Haraldsson fue descontrolada, agresiva y violenta. Y aunque podamos considerar que no hubo privación de una oportunidad de gol en la falta de Verdonk, sigue habiendo un impacto violento, ya que el jugador resultó lesionado. Luego, Haraldsson le entra por la espalda. Así que si hace falta un puñetazo para que haya tarjeta roja, vale... pero esta violencia debe ser sancionada. Lo consideraron amarilla. Pero tenemos a un jugador gravemente lesionado y eso cambió nuestro partido».
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El Marsella espera noticias sobre las lesiones
El Marsella afronta ahora una espera angustiosa para conocer la gravedad de la lesión de Greenwood. Esperan que no sea nada demasiado grave, dada la excelente racha que ha mantenido el delantero a lo largo de la temporada 2025-26 hasta el momento.
Greenwood es el segundo máximo goleador de la Ligue 1 esta temporada con 15 goles; solo Joaquín Panichelli, del Estrasburgo, le supera con 16 tantos.
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