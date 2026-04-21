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Mason Greenwood «irrita a los entrenadores con su actitud despreocupada» en el Marsella y podría entrar en la lista de transferibles
El cuerpo técnico, frustrado por la actitud de Greenwood
El exdelantero del Manchester United ha marcado 15 goles y dado seis asistencias en la Ligue 1 esta temporada, pero su aparente falta de esfuerzo en los últimos entrenamientos y partidos irrita a los entrenadores.
Según RMC Sport, el inglés se rindió durante la reciente derrota 2-0 ante el Lorient y mostró poca conexión con sus compañeros. Este cambio en su lenguaje corporal ha llevado al club a valorar incluirlo en la lista de transferencias este verano para sacar partido de su valor de mercado. Habib Beye, que reemplazó a Roberto De Zerbi como entrenador, ya ha implementado sesiones de entrenamiento dobles para mejorar la disciplina del plantel.
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Benatia critica la «escandalosa» falta de orgullo
El director deportivo, Medhi Benatia, criticó con dureza la falta de compromiso de los jugadores tras una reciente derrota. La inestabilidad ha provocado un colapso en el rendimiento del equipo: el Marsella ha perdido cinco de sus nueve partidos bajo la dirección de Beye.
«Cuando veo partidos como este, tengo que salir a hablar», declaró al Daily Mail. «Es escandaloso. Pedimos mentalidad, un mínimo de orgullo y respeto por la camiseta. Esta temporada hemos tenido seis o siete actuaciones inexplicables».
Los altos cargos, bajo la lupa
Greenwood no es la única figura clave bajo escrutinio, pues las ambiciones europeas del club se desvanecen. Pierre-Emile Hojbjerg ha sido calificado como «irreconocible», mientras que el exdelantero del Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang está «indignado» por la falta de esfuerzo de algunos compañeros.
El presidente del club, Stephane Richard, atribuye la falta de estabilidad a la constante rotación de jugadores: «Es muy difícil que un equipo juegue bien cuando cada año cambia un tercio o la mitad de la plantilla. Lo primero que necesita este club es estabilidad».
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Se avecina una gran limpieza de verano
El Marsella es sexto en la Ligue 1 y, de no lograr un puesto en la máxima competición europea, deberá renovar gran parte de la plantilla. Se rumorea que algunos jugadores desconocen los objetivos del club, lo que podría llevar a la salida de varios titulares este verano, incluido Greenwood.