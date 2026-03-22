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Mason Greenwood decide cuál será su próximo destino, mientras que la estrella del Marsella se plantea marcharse este verano y descarta volver a la Premier League
La Juventus lidera la pugna por Greenwood
Según se informa, el jugador de 24 años se ha propuesto fichar por un equipo italiano tras decidir que no se siente a gusto en el Marsella. Tras recuperar su olfato goleador en la Ligue 1, Greenwood cree que fichar por los bianconeri es el siguiente paso ideal para su carrera, ya que es consciente de que, por el momento, un regreso a la Premier League no entra dentro de sus planes.
«Mason no está contento en el Marsella y tiene el corazón puesto en fichar por un equipo italiano porque sabe que todavía no puede volver a la Premier League», reveló una fuente a The Sun.
La Juventus se encuentra actualmente inmersa en una importante reconstrucción de la plantilla con el objetivo de volver a luchar por el Scudetto, y considera al inglés una pieza clave para su renovado ataque.
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El Manchester United se prepara para un gran ingreso por traspasos
Cualquier posible acuerdo sería bien recibido por la directiva de Old Trafford, ya que el Manchester United cuenta con una cláusula de participación en la venta. Sin embargo, se teme que esta cláusula pueda complicar las negociaciones, ya que se espera que el Marsella exija una prima elevada para asegurarse de obtener beneficios una vez que el United se haya llevado su parte.
Según se informa, el propio Greenwood está preocupado por que la estructura financiera del acuerdo pueda suponer un obstáculo. A pesar de estas preocupaciones, su buen estado de forma le ha convertido en uno de los activos más codiciados de Europa este verano, tras encabezar la tabla de goleadores en Francia con 15 goles en la Ligue 1 en lo que va de temporada.
El Atlético de Madrid y el interés europeo
Aunque la Juventus parece ser el destino preferido del jugador, no es el único gigante europeo que sigue de cerca su situación. También se atribuye a Diego Simeone y al Atlético de Madrid un gran interés por el delantero, ya que se preparan para la etapa posterior a Antoine Griezmann y buscan posibles sustitutos para Julián Álvarez.
Greenwood ya está familiarizado con el fútbol español tras su cesión en el Getafe, y la posibilidad de volver a La Liga sigue siendo una alternativa viable si el fichaje por el Turín no llega a materializarse. Su balance de 25 goles y 8 asistencias en todas las competiciones esta temporada hace que no le vayan a faltar pretendientes cuando se abra el mercado.
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Los bianconeri planean un doble fichaje
La Juventus no solo tiene en el punto de mira a Greenwood para reforzar su plantilla; según se informa, también está trabajando en un fichaje sensacional: el del defensa del Real Madrid Antonio Rüdiger. El internacional alemán se encuentra en la recta final de su contrato en España, y el gigante italiano ya ha iniciado las negociaciones con sus representantes para un contrato de dos años.
El central de 33 años está sopesando su futuro mientras las negociaciones con el Real Madrid siguen estancadas. El interés de la Juve por Greenwood y Rüdiger denota una clara intención de volver a la cima del fútbol europeo combinando una experiencia defensiva contrastada con un talento ofensivo joven y letal.
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