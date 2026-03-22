Según se informa, el jugador de 24 años se ha propuesto fichar por un equipo italiano tras decidir que no se siente a gusto en el Marsella. Tras recuperar su olfato goleador en la Ligue 1, Greenwood cree que fichar por los bianconeri es el siguiente paso ideal para su carrera, ya que es consciente de que, por el momento, un regreso a la Premier League no entra dentro de sus planes.

«Mason no está contento en el Marsella y tiene el corazón puesto en fichar por un equipo italiano porque sabe que todavía no puede volver a la Premier League», reveló una fuente a The Sun.

La Juventus se encuentra actualmente inmersa en una importante reconstrucción de la plantilla con el objetivo de volver a luchar por el Scudetto, y considera al inglés una pieza clave para su renovado ataque.