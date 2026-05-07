El propietario del FC Andorra mostró comportamiento agresivo hacia el arbitraje durante la derrota 0-1 ante el Albacete Balompié la semana pasada, según un comunicado de la RFEF.
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«Más vale que salgáis escoltados para que no os pase nada»: Gerard Piqué pierde los estribos en la Segunda División española
Según el informe arbitral, Piqué cometió una “leve agresión contra los árbitros”, sin llegar a la violencia física. El colegiado Alonso De Ena Wolf le acusa de agredir verbalmente y amenazarle a él y a sus asistentes.
«Más vale que salgáis escoltados para que no os pase nada. En otro país os darían una paliza, pero aquí en Andorra somos un país civilizado», habría dicho el jugador de 39 años a los árbitros.
La Federación Española de Fútbol le impuso seis partidos de suspensión y la prohibición de participar en cualquier actividad futbolística oficial durante dos meses por «actuaciones manifiestas y públicas que menoscaban la dignidad y la decencia del deporte». El director deportivo Jaume Nogues recibió las mismas sanciones por declaraciones ofensivas.
El FC Andorra se reserva el derecho de emprender acciones legales contra la decisión arbitral
El FC Andorra emitió un comunicado en el que rechaza el informe arbitral y asegura que algunos puntos no reflejan con precisión lo ocurrido ni las conversaciones entre el árbitro y el club.
El club exigió «que se rectifique el informe y se presente una transcripción exacta del mismo» y se reservó el derecho a «emprender las acciones legales oportunas para defender sus intereses, así como el buen nombre y la reputación del club y de sus representantes».
Piqué compró el club en 2018 con ayuda de un grupo de empresas y se nombró presidente. Desde 2025, el Andorra milita en Segunda División, donde marcha décimo a cuatro jornadas del final.