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¿Más talento natural que Lionel Messi? Así fue trabajar con el «artista» Ronaldinho y los «galácticos» del AC Milan: Andrea Pirlo, David Beckham y Kaká
El ganador del Balón de Oro protagoniza ahora un documental de Netflix.
El Balón de Oro y dos veces Jugador Mundial de la FIFA llegó a San Siro en 2008 tras cinco años memorables en el Barcelona. Ronaldinho dejó el Camp Nou cuando Lionel Messi ya despegaba en el primer equipo.
En Italia revivió su magia y sumó la Serie A a un palmarés que ya incluía La Liga, la Liga de Campeones y la Copa del Mundo; después, de vuelta en Brasil con el Atlético Mineiro, conquistó la Copa Libertadores.
Su carrera y vida son ahora una serie documental de Netflix que muestra cómo alcanzó la cima del fútbol siempre con una sonrisa.
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¿Tenía Ronaldinho más talento natural que Messi?
El exdefensa del Arsenal Senderos se considera afortunado por haber compartido vestuario y campo con Ronaldinho, lo que le permitió conocer de cerca su talento y su persona.
Al preguntarle cómo fue esa experiencia y si el campeón del Mundial 2002 tenía más habilidad técnica que Messi, Senderos —en declaraciones aGOAL en colaboración con Spreadex Sports— respondió: «Es difícil compararlo con Messi o con cualquiera. Sin duda, uno de los más, si no el más, talentosos que he visto con un balón en mi carrera, ya sea como compañero o como rival.
«Lo que hacía cada día en los entrenamientos era increíble. Era un placer verlo; en ese equipo había varios así. También puedo decirte que [Andrea] Pirlo era increíble. Colocaba el balón donde quería, pero Ronaldinho era un auténtico artista. Qué alegría verlo jugar».
Los «Galácticos» del Milán: Jugando junto a Kaká, Shevchenko y compañía
Además de Ronaldinho, Pirlo y Beckham, Senderos trabajó con Paolo Maldini, Kaká, Alessandro Nesta, Andriy Shevchenko y Filippo Inzaghi. Al comentarle que los entrenamientos en Milán debían ser especiales, el defensa suizo añadió: «Sí, fue increíble.
Carlo Ancelotti era —y sigue siendo— un gran entrenador. Supo sacar lo mejor de cada uno y hacer que todos remaran en la misma dirección. Eso hacía especial a ese equipo.
«Recuerdo que el primer día se marchaban dos jugadores: [Cristian] Brocchi, al Lazio, y [Massimo] Oddo, al Bayern de Múnich. Ese día la gente lloraba porque perdía a parte de su familia».
Me impactó mucho; pensé: “No se van a clubes pequeños, sino a seguir sus carreras”. El equipo perdía parte de su familia y, desde ese momento, me hicieron sentir uno más. Era como una familia.
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Ronaldinho está entre los más grandes de la historia.
Ronaldinho irrumpió en Europa con el París Saint-Germain, jugó tres años en el Milan y luego volvió a Sudamérica. Se retiró en 2015, pero sigue participando en partidos de leyendas.
Se le recuerda como uno de los mejores de la historia, al nivel de Messi y Cristiano, y el fútbol actual echa de menos su talento capaz de enloquecer a las gradas.