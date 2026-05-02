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FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-HEIDENHEIMAFP
Oliver Maywurm

Traducido por

¡Más peligroso que el Real Madrid y el PSG! El 1. FC Heidenheim logró una estadística notable ante el FC Bayern, pese al empate en el último minuto

Bundesliga
Bayern Múnich vs FC Heidenheim
Bayern Múnich
FC Heidenheim

El 1. FC Heidenheim es más peligroso para el FC Bayern de Múnich que el Real Madrid o el PSG, al menos según un dato curioso.

Las estadísticas muestran que el Heidenheim marca de media más goles en el Allianz Arena: 2,75 por partido en los cuatro encuentros oficiales que ha jugado allí.

  • Ningún equipo marca más goles de media en el Allianz Arena. Tras el Heidenheim aparece el Real Madrid, con exactamente dos goles por partido en Múnich, seguido del Inter de Milán y el París Saint-Germain —rival del Bayern en las semifinales de la Liga de Campeones—, con 1,5 goles cada uno.

    El sábado, en la 32.ª jornada, el FCH visitó Múnich buscando puntos para evitar el descenso. Su primer duelo oficial allí fue el 3 de abril de 2019: el entonces equipo de Segunda perdió 4-5 en cuartos de la Copa DFB.

    En noviembre de 2023 debutó en Bundesliga en Múnich y perdió 2-4; poco más de un año después, en diciembre de 2024, volvió a caer por el mismo marcador en su tercera visita.

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    El Heidenheim estuvo a punto de dar la sorpresa ante el FC Bayern

    El Heidenheim necesitaba puntos el sábado en Múnich para acercarse al puesto 16, el de descenso. El FCH sorprendió con goles de Eren Dinkci y la dobleta de Budu Zivzivadze, y ganaba 3-2 hasta el final. Sin embargo, el Bayern empató en la última jugada: un disparo de Michael Olise rebotó en el poste, golpeó al portero Diant Ramaj y entró.

    Sin embargo, este punto podría no bastar: si el FC St. Pauli, decimosexto, vence el domingo al Mainz, la ventaja subiría a seis puntos. El Heidenheim aún visitará al 1. FC Köln y cerrará en casa ante el Mainz.

    De haber ganado, Heidenheim habría provocado la primera derrota del Bayern frente al colista desde noviembre de 2006. Hace casi 20 años, el récord del campeón cayó 0-1 en casa ante el entonces último, el Hannover 96, en la 11.ª jornada; gol de Szabolcs Huszti.

  • FC Bayern de Múnich contra 1. FC Heidenheim: los enfrentamientos anteriores


    Fecha

    Concurso

    Partido

    3 de abril de 2019

    Copa DFB

    FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim 5-4

    11 de noviembre de 2023

    Bundesliga

    FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim 4-2

    6 de abril de 2024

    Bundesliga

    1. FC Heidenheim vs. FC Bayern 3-2

    7 de diciembre de 2024

    Bundesliga

    FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim 4-2

    19 de abril de 2025

    Bundesliga

    1. FC Heidenheim vs. FC Bayern 0-4

    21 de diciembre de 2025

    Bundesliga

    1. FC Heidenheim vs. FC Bayern 0-4

    2 de mayo de 2026

    Bundesliga

    FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim 3-3


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