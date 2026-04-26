¡Más emoción para el Welcome to Wrexham! La lucha por los play-offs se decide en la última jornada tras la derrota de los Red Dragons de Ryan Reynolds y Rob Mac en la fiesta del título del Coventry

Recién coronado campeón de la Championship, el Coventry demostró su dominio con una victoria contundente sobre el Wrexham. Los visitantes, dirigidos por Phil Parkinson, formaron un pasillo de honor antes del inicio, pero ahí acabó su gesto. En el 19’, Thomas-Asante apareció para volear un centro de Ephron Mason-Clark y marcar su decimotercer gol en la liga.

El Wrexham, que ha ascendido bajo la dirección de Ryan Reynolds y Rob McElhenney, empató seis minutos después: Ollie Rathbone disparó entre las piernas de Carl Rushworth y calló al público local. Pero en los últimos minutos Torp y Mason-Clark marcaron para sellar la victoria y llevar a los campeones a 92 puntos.