Según la revista «kicker», varios clubes internacionales, como el Benfica de Lisboa, siguen a Dzenan Pejcinovic. Pero el joven internacional alemán sub-21, de 21 años, preferiría quedarse en la Bundesliga.
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«Más de 20 millones de euros»: la joven promesa de la DFB está a punto de cerrar un espectacular traspaso en la Bundesliga
Al parecer, SC Friburgo, Bayer Leverkusen y Eintracht Fráncfort están interesados en fichar a Pejcinovic. Los Lobos reconocen que el joven es uno de los pocos puntos positivos del Wolfsburgo y valorarían una “oferta excepcional”. Para ficharlo, cualquier club debería ofrecer “muy por encima de 20 millones de euros”.
Para el jugador de 21 años no es nuevo despertar el interés de los grandes. Hace dos años el Manchester City ya intentó ficharlo, impulsado por Pep Guardiola. Por entonces, el delantero había anotado 31 goles en 21 partidos con el filial del VfL y brillado en las categorías inferiores de Alemania (38 encuentros y 38 tantos entre la sub-16 y la sub-19).
Sin embargo, cuando subió al primer equipo al final de esa temporada, se fracturó el metatarso y estuvo meses de baja. Luego fue cedido al ambicioso Fortuna Düsseldorf de Segunda, pero las lesiones volvieron a frenarlo.
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Dzenan Pejcinovic se convierte en el gran triunfador del VfL Wolfsburgo en la temporada del descenso
En su primer partido tras recuperarse de una fractura en el metatarso, marcó el gol del empate en Ulm. Sin embargo, tras su segundo encuentro con el Fortuna, sufrió una lesión de menisco con la selección sub-20 y estuvo de baja más de un mes. Tras su regreso se consolidó como suplente de lujo o compañero de Dawid Kownacki y marcó cuatro goles en 17 partidos, pero volvió a fracturarse el metatarso y se perdió las últimas ocho jornadas del Düsseldorf en la lucha por el ascenso.
De vuelta en Wolfsburgo, por fin se mantuvo sano y completó su primera temporada en la Bundesliga. Aunque no marcó hasta la última jornada antes de fin de año, lo hizo a lo grande. Pejcinovic marcó un hat-trick ante el SC Freiburg y añadió otros dos tantos frente al FC Bayern y el St. Pauli. Ya había debutado con la sub-21 alemana en septiembre, anotando en su primera aparición. Disputó seis de los siete partidos de clasificación para la Euro, aunque con Antonio Di Salvo debe esperar su oportunidad tras Nicolo Tresoldi.
Acabó el curso con doce goles en 34 partidos oficiales y apareció en la vuelta del play-off contra el Paderborn, donde abrió el marcador. Sin embargo, la temprana y polémica expulsión de Joakim Maehle precedió al descenso del Wolfsburgo.