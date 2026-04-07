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¡Más caos en el Chelsea! Los compañeros de Enzo Fernández piden a Liam Rosenior que LEVANTE la sanción disciplinaria de cara al crucial partido contra el Manchester City
La plantilla presiona para que vuelva su líder
Según la periodista argentina Verónica Brunati, un grupo de jugadores veteranos del Chelsea se ha puesto en contacto con Rosenior para solicitar la reincorporación de Fernández tras la reciente sanción interna que se le ha impuesto. El internacional argentino fue descartado para la victoria en la FA Cup contra el Port Vale tras conceder entrevistas en las que no garantizó su futuro en el club y dio a entender que podría fichar por el Real Madrid. A pesar de la petición de la plantilla, tanto el jugador como su entorno se muestran pesimistas respecto a que la suspensión se levante a tiempo para el partido de la Premier League del domingo contra el City.
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Rosenior defiende los valores culturales
El entrenador del Chelsea ha adoptado una postura firme en materia de disciplina para estabilizar una temporada turbulenta, a pesar de que el fichaje de 107 millones de libras sigue liderando las estadísticas con 12 goles y seis asistencias esta temporada. Rosenior insiste en que, aunque respeta el talento y la frustración del centrocampista, la identidad a largo plazo del club debe prevalecer sobre la disponibilidad individual.
Al explicar la decisión de aplicar la sanción, Rosenior dijo: «Es decepcionante que Enzo hable así. No tengo nada malo que decir de él, pero se ha traspasado una línea en lo que respecta a nuestra cultura y a lo que queremos construir. Como persona y como jugador, le tengo el máximo respeto. Está frustrado porque quiere que tengamos éxito. En cuanto a la decisión, no se trata solo de mí ni de los directores deportivos. La propiedad, los jugadores, todos estamos de acuerdo en nuestra decisión. La puerta no está cerrada para Enzo. Es una sanción. Hay que proteger la cultura y, en ese sentido, se ha traspasado una línea».
Negociaciones sobre el contrato ante el interés del Madrid
Mientras continúa el enfrentamiento en materia disciplinaria, los representantes del centrocampista parecen centrados en conseguir una mejora contractual que refleje sus 46 partidos disputados y su importante contribución goleadora esta temporada. Varios clubes europeos de élite están atentos a la situación, pero, según se informa, el jugador da prioridad a quedarse en el oeste de Londres si llegan a un acuerdo satisfactorio.
El agente de Fernández, Javier Pastore, declaró recientemente: «Sí, ha habido conversaciones sobre la renovación de su contrato. Empezamos a discutirlo alrededor de diciembre o enero, pero no pudimos llegar a un acuerdo. Como al contrato de Enzo aún le quedan seis años de vigencia, decidimos no renovarlo porque las condiciones no eran adecuadas ni para nosotros ni para el jugador; teniendo en cuenta de lo que Enzo es capaz hoy en día, se merece mucho más de lo que gana actualmente... Nuestro plan tras el Mundial es reunirnos de nuevo con el Chelsea y, si no hay acuerdo, explorar otras opciones».
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Se avecina el enfrentamiento decisivo en Wembley
El Chelsea debe afrontar un calendario de la Premier League muy exigente, que incluye partidos contra el City y el Manchester United, antes de la decisiva semifinal de la FA Cup contra el Leeds United en Wembley. La presión sobre Rosenior va en aumento para que resuelva la tensión y reintegre a su capitán, con el fin de mantener viva su única esperanza de conquistar un título.