¡Más caos en el Chelsea! Los compañeros de Enzo Fernández piden a Liam Rosenior que LEVANTE la sanción disciplinaria de cara al crucial partido contra el Manchester City

El entrenador del Chelsea ha adoptado una postura firme en materia de disciplina para estabilizar una temporada turbulenta, a pesar de que el fichaje de 107 millones de libras sigue liderando las estadísticas con 12 goles y seis asistencias esta temporada. Rosenior insiste en que, aunque respeta el talento y la frustración del centrocampista, la identidad a largo plazo del club debe prevalecer sobre la disponibilidad individual.

Al explicar la decisión de aplicar la sanción, Rosenior dijo: «Es decepcionante que Enzo hable así. No tengo nada malo que decir de él, pero se ha traspasado una línea en lo que respecta a nuestra cultura y a lo que queremos construir. Como persona y como jugador, le tengo el máximo respeto. Está frustrado porque quiere que tengamos éxito. En cuanto a la decisión, no se trata solo de mí ni de los directores deportivos. La propiedad, los jugadores, todos estamos de acuerdo en nuestra decisión. La puerta no está cerrada para Enzo. Es una sanción. Hay que proteger la cultura y, en ese sentido, se ha traspasado una línea».