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Mary Earps London City transfer grade GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Mary Earps acertó al dejar el circo del PSG para fichar por las ambiciosas Lionesses de London City: GOAL evalúa los mejores fichajes del mercado femenino de verano de 2026

Women's football
London City Lionesses
M. Earps
OL Lyonnes
C. Weir
Manchester City Women
B. Mead
WSL Serie Primavera
K. McCabe
Arsenal Women
Real Madrid Femenino
FEATURES

Ya está aquí. El mercado de fichajes de verano de 2026 promete movimientos importantes en el fútbol femenino: varias estrellas cambiarán de equipo. Muchos traspasos llevan meses rumoreándose y solo falta el anuncio oficial, aunque siempre habrá sorpresas.

El año pasado hubo varios traspasos destacados: Manchester United y Manchester City intercambiaron a Grace Clinton y Jess Park, y London City Lionesses batió el récord mundial al fichar a Grace Geyoro del París Saint-Germain.

Este verano podrían superarse esos montos: se rumorea que el Chelsea fichará a la sueca Felicia Schroder por una cifra mayor que la de Geyoro.

Aunque no está libre de contrato, podría cambiar de equipo, igual que la delantera del PSG Romee Leuchter y la atacante del Chelsea Mayra Ramírez, quienes podrían marcharse si llegan ofertas adecuadas. Además, varias jugadoras libres buscarán nuevo destino: Mapi León, Ona Batlle y, posiblemente, Salma Paralluelo, del Barcelona, ya se preparan para nuevos retos.

Algunos traspasos benefician a todas las partes, pero otros no, y las decisiones de clubes o jugadoras pueden sorprender. En GOAL calificaremos cada fichaje del mercado estival para que sepas quién gana y quién pierde.

Consulta todas nuestras valoraciones a continuación y cuéntanos qué opinas en la sección de comentarios.

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    19 de junio: Mary Earps (del París Saint-Germain al London City Lionesses)

    Para elPSG: El fichaje de Earps no funcionó. Aunque llegó como una de las mejores porteras, no mantuvo un nivel de talla mundial en Francia y cometió algunos errores destacados. Además, el club atravesó una crisis con salidas de jugadoras clave, derrotas relevantes y cambios en el cuerpo técnico. Al terminar su contrato, ambas partes deciden separarse: el PSG pierde poco, pero tampoco ganó nada. Nota: C.

    Para el London City: El club londinense completó una sólida primera temporada en la WSL, pero para dar un paso adelante necesitaba reforzar la portería. Entre las guardametas con al menos 750 minutos, Elene Lete registró el segundo peor porcentaje de paradas del campeonato, encajando 6,8 goles más de los esperados, la peor marca de la división. Earps, con más experiencia, puede aportar estabilidad y enseñar a la joven Lete. ¿Volverá a su mejor nivel? El London City confía en ello. Nota: B

    Para Earps: Si quiere recuperar su mejor nivel, alejarse del circo del PSG es un buen paso. Aunque la exinternacional inglesa ha hablado de lo aprendido en Francia, el PSG resulta caótico y, a la sombra del Lyon, suele decepcionar. Earps confía en que el ambicioso ambiente del London City le ayude a recuperar su mejor nivel y, de paso, disfrutar de un buen contrato en la recta final desu carrera. Nota: B

    • Anuncios
  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 de junio: Caroline Weir (del Real Madrid al Lyon)

    Para el Real Madrid es un síntoma de en qué punto está el proyecto femenino. Weir, fichada en 2022, ha sido la mejor jugadora de Las Blancas por su impacto constante. Sin embargo, se marcha sin títulos tras cuatro años en la capital, con el Madrid aún lejos del Barcelona en lo nacional y un escalón por debajo de la élite europea. Para retener talentos como el suyo, el club debe mejorar. Su partida es una enorme pérdida. Nota: F

    Para el Lyon: Fantástico fichaje gratis del subcampeón de la Champions. Es una futbolista capaz de decidir partidos al máximo nivel, con gran experiencia y calidad en las grandes citas, lo que ayudará a un Lyon que lleva cuatro años sin título continental. Tras la marcha de Lindsey Heaps, la escocesa refuerza el centro del campo y se convierte en un gran fichaje para el gigante francés. Nota: A

    Para Weir: Tras brillar en Madrid sin títulos, se merece recalar en un equipo que le permita ganar trofeos. Ya jugó en Arsenal y Manchester City, y ahora da un salto al ocho veces campeón de Europa. Además, en un club con tanta exposición, su talento recibirá el reconocimiento que merece. Nota: A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 de junio: Beth Mead (del Arsenal al Manchester City)

    Aunque Arsenal planeaba varias salidas este verano por la renovación masiva de contratos, quería retener a Mead. Aunque no fue titular indiscutible la pasada temporada, la internacional inglesa siguió siendo muy eficaz y aportó mucho tanto con el balón como sin él a las dos veces campeonas de Europa. Sin embargo, el Arsenal no pudo igualar la duración del contrato que le ofrecía el Manchester City, lo que supuso una despedida no deseada. Encontrar una sustituta a su altura será clave este verano, ya que con este traspaso se han ido del norte de Londres gran parte de la creatividad y el peligro de gol del equipo. Nota: D

    Para elManchester City: Las bandas ya están cubiertas, así que el fichaje sorprende. Ofrecer tres años a una jugadora que acaba de cumplir 31 también llama la atención. Sin embargo, Mead lleva años rindiendo a gran nivel y aporta fiabilidad, experiencia y mentalidad ganadora a las actuales campeonas de la WSL. Si el City quiere pelear por los títulos nacionales y afrontar la Champions, necesita una plantilla más amplia y versátil, y ahí radica el valor de la jugadora. Nota: B

    Para Mead: Con el Mundial del año que viene en Brasil, los minutos serán clave para que Mead aporte lo mejor a Inglaterra, de lograr la clasificación. Aunque la competencia en ataque es alta, la rotación será clave si el equipo de Andree Jeglertz compite en cuatro frentes, lo que le brindará oportunidades de ganarse un lugar en el once. A nivel personal, el contrato de tres años con un grande y el reencuentro con Vivianne Miedema son puntos a favor. Nota: B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1 de junio: Katie McCabe (del Arsenal al Chelsea)

    La gestión contractual de McCabe porparte del Arsenal fue confusa de principio a fin. A pesar de ser una jugadora clave y una solución habitual a los problemas derivados de las lesiones —tal es su versatilidad—, los Gunners estaban dispuestos a dejar marchar a la capitana de Irlanda, quien, como era de esperar, despertó un gran interés a medida que se acercaba el verano. Luego dieron un giro de 180 grados y le ofrecieron un nuevo contrato, aunque The Athletic informó de que «era para un papel muy específico en el equipo de cara al futuro», por lo que la jugadora optó por un nuevo reto. Su salida no sería tan dolorosa si no ficharan a la lateral del Barcelona Ona Batlle, pero cuesta no creer que los Gunners se arrepentirán de haber perdido su versatilidad, clave en varias posiciones la temporada pasada, sobre todo porque ahora la usará para reforzar a un rival directo. Nota: D

    Para el Chelsea: Fichaje fantástico. Más aún al quitársela al Manchester City, nuevo campeón de la WSL. Las blues probaron con Niamh Charles, Sandy Baltimore y Veerle Buurman en la izquierda, pero ninguna es lateral natural. Su llegada permite a Baltimore avanzar al ataque y a Buurman centrarse en la defensa, mientras que Charles, rumbo al City, deja un puesto que McCabe dominará. Nota: A

    Para McCabe: Muchos aficionados del Arsenal están consternados por su fichaje por un rival directo, tras 11 años como leyenda del club. Pero a sus 30 años, esta es una oportunidad para sumarse a otro grande con ambiciones. Encaja a la perfección en el Chelsea, será titular indiscutible y tendrá la oportunidad de ganar muchos títulos, si el club es capaz de dejar atrás una temporada decepcionante y volver a las cotas alcanzadas durante la mayor parte de la última década. Dado que no estaba contenta con la oferta del Arsenal en cuanto a su papel, esto supone un paso adelante para ella a nivel personal. Nota: B