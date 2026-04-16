Martin Zubimendi admite que los rumores sobre su fichaje por el Real Madrid «no son nada malo», mientras la estrella del Arsenal se pronuncia sobre su futuro

Ahora les aguarda un duro duelo en semifinales contra el Atlético de Madrid, que eliminó al Barcelona y alcanzó esta ronda por primera vez en casi una década. Aunque el Arsenal venció 4-0 a los rojiblancos en la fase de grupos, Zubimendi descartó repetir ese marcador, recordando la fuerte inversión y la ventaja competitiva del Atlético.

«Son un equipo muy competitivo, con confianza y jugadores de primer nivel», advirtió Zubimendi. «El partido de la fase de grupos ya es historia; ahora son un bloque formidable y debemos ser cautelosos».