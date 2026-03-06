Martin Odegaard y Ethan Nwaneri, entre los ocho nombres que el Arsenal está considerando vender, ya que los Gunners deben deshacerse de su jugador estrella

Los gigantes londinenses se enfrentan a la realidad de una inversión de 268 millones de libras esterlinas en nuevos talentos. Si bien esta agresiva política de fichajes ha impulsado al equipo de Mikel Arteta a lo más alto de la Premier League, también ha dejado al club en una situación delicada con respecto a las normas de rentabilidad y sostenibilidad (PSR). Según The Telegraph, las discusiones internas han identificado la necesidad de que al menos un jugador importante del primer equipo abandone el club para garantizar el cumplimiento a largo plazo.

Sorprendentemente, el capitán del club, Martin Odegaard, es uno de los que podrían ser sacrificados. Con su valor contable actualmente bajo tras cinco años en el club, cualquier cantidad significativa que se recibiera por el traspaso del noruego representaría un enorme beneficio contable. La medida sería una apuesta arriesgada, pero con solo dos años restantes de contrato, la directiva está sopesando el alivio financiero frente a su importancia en el campo.