Marruecos y Egipto se salvan... ¡Las selecciones árabes están en serios apuros en el Mundial por culpa de Trump!

A menos de tres meses del partido inaugural entre México y Sudáfrica, que se disputará el 11 de junio en el estadio «Azteca» de Ciudad de México, los preparativos para el Mundial de 2026 aún no están completos.

Aunque el torneo contará con la participación de 48 selecciones por primera vez en la historia, no habrá igualdad económica entre todos los participantes, debido a la ausencia de exenciones fiscales generales que podría haber aprobado la administración del expresidente estadounidense Donald Trump.

Según el diario británico «The Guardian», la mayoría de las selecciones clasificadas se verán obligadas a pagar impuestos a Estados Unidos sobre los premios económicos que otorga la FIFA, debido a la ausencia de un acuerdo global de exención fiscal.

La FIFA, presidida por Gianni Infantino, ha destinado enormes recompensas económicas a las selecciones participantes, por un total que supera los 620 millones de euros; sin embargo, algunas federaciones se verán obligadas a pagar impuestos dos veces: una vez en Estados Unidos y otra en sus países de origen.