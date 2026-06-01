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Marquinhos explica por qué abrazó a Gabriel tras ver cómo su compatriota fallaba un penalti decisivo para el Arsenal en la derrota de su equipo ante el PSG en la final de la Liga de Campeones
Un momento de auténtica elegancia
Tras ganar el PSG la final de la Liga de Campeones ante el Arsenal en la tanda de penaltis, las emociones contrastaban.
Mientras el plantel del PSG celebraba su segundo título, el capitán Marquinhos se desvió para abrazar a un desolado Gabriel, cuyo disparo había superado el travesaño y dado el trofeo al gigante francés.
El gesto no pasó desapercibido: el capitán del Arsenal, Martin Odegaard, lo elogió. «Es un auténtico caballero. Seguro que es el jugador con más experiencia en el campo y ha vivido estos momentos en ambos bandos. Le tengo mucho respeto por ese gesto y por el tipo de persona y jugador que es», declaró tras el partido.
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Un trauma compartido desde los 11 metros
Tras recibir el trofeo, Marquinhos admitió que su reacción se debió a su propia experiencia: a sus 32 años, falló un penalti con Brasil en los cuartos de final del Mundial 2022 ante Croacia, y ese recuerdo le volvió al ver a Gabriel esforzarse.
«Cuando falló ese penalti, recordé lo que sentí al errar contra Croacia y quedar fuera del último Mundial», explicó.
«Fue un momento muy difícil para él, una gran responsabilidad. Yo lo he vivido y sé lo duro que es. Hay que ser muy fuerte para superarlo. Gabriel quería ganar y sentía toda la presión, sabiendo que, si fallaba, su sueño se esfumaría y nosotros seríamos campeones».
En defensa de la increíble temporada de Gabriel
Marquinhos recordó la importancia de Gabriel durante toda la temporada. El defensa del Arsenal fue clave en el primer título de la Premier League en 22 años y, junto a William Saliba, formó la zaga más sólida de la liga.
Marquinhos afirmó que una sola jugada no debe definir a un jugador que ya es de élite.
«Le dije que yo había pasado por ese momento y que sé lo difícil que es, pero que puede recuperarse», continuó Marquinhos. «Ha hecho una temporada increíble, ha demostrado que es uno de los mejores defensas del mundo y no merecía cargar con ese peso. Por eso, en mi celebración, solo quise dedicarle un abrazo y desearle lo mejor».
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La mirada puesta en el Mundial
La relación entre ambos defensas ganará importancia en las próximas semanas. Convocados por Brasil para el Mundial 2026, se espera que formen la pareja titular en el centro de la defensa. Marquinhos subrayó que la Seleção necesita a Gabriel en óptimas condiciones anímicas para aspirar al sexto título este verano en Norteamérica.
«Y en Brasil lo necesitamos para el Mundial», concluyó Marquinhos. «Solo quería abrazarlo, demostrarle cuánto lo valoramos y felicitarlo por todo lo que ha hecho esta temporada».