Marotta: «En el futuro quiero echar una mano. He recibido mucho y tengo que devolverlo. Hoy en día, los padres graban los partidos con drones»

«El fútbol es una gran escuela de vida: se gana y se pierde. Cuando me convertí en directivo, asumí una gran responsabilidad. Hoy se debate sobre los resultados del Inter y del Milan, olvidando las responsabilidades: en el Inter hay unos 700 chicos y chicas que pasan muchísimas horas en nuestros campos deportivos. Somos un centro de formación y de vida: en el fútbol hay una selección, hoy en día pocos de ellos llegarán al profesionalismo y tendremos que acompañarlos en el camino hacia ello, pero también hacia la vida».





«No siempre los jugadores comprenden que el deporte es un fenómeno de crecimiento y no de resultados. También nos vemos obligados a impartir cursos para los padres, para hacerles entender que el deporte es un elemento formativo, que no se limita solo al aspecto físico. Algunos padres utilizan drones para grabar los partidos de sus hijos y luego, en casa, les muestran sus jugadas. Me siento muy inclinado, también en el futuro, a echar una mano: estoy en una etapa de la vida en la que me considero una persona afortunada, lo he tenido todo y he cumplido todos mis sueños. Tengo que devolver algo: puedo hacerlo acercándome a este mundo juvenil, intentando ayudar. Más allá de mi posición política, me considero un técnico del deporte: ahí veo mi futuro».