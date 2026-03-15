«En el caso de la primera tarjeta amarilla, Diao tiene mucho espacio; la amonestación por SPA es automática; la de Wesley es un contacto leve, sin mayor gravedad, pero se trata de SPA y no tanto de imprudencia. También en el segundo caso, el de la expulsión, Diao tiene mucho espacio para correr y, por lo tanto, una vez más la amonestación es automática, pero el problema es la falta en sí. Por lo que se ve, no hay contacto, las piernas nunca se tocan, Diao nota la mano en el costado, pero es de Rensch. Es difícil ver una falta aquí. El VAR puede intervenir en caso de cambio de persona y se procede a anular la decisión mediante un OFR. Probablemente el brazo de Wesley tocó la espalda de Diao y el VAR habrá pensado que ese podría ser el contacto detectado por Massa. Es una interpretación, claro está, no hay imágenes muy claras».