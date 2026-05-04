Marcus Thuram rinde homenaje al icono de la NBA Kobe Bryant tras la conquista del título de la Serie A por parte del Inter

Thuram ha sido una revelación desde su llegada al Inter en 2023, y su aportación al último título es clave. Esta temporada, el delantero de 28 años ha marcado 13 goles en 28 partidos de la Serie A, solo tres menos que su compañero Lautaro Martínez en la lista de máximos goleadores. En total, con los nerazzurri ha firmado 51 goles en 138 encuentros.