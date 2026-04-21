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Marcus Rashford y Frenkie de Jong podrían ser dos de las cinco estrellas del Barcelona que salgan en el mercado de verano
Se prevé una renovación de la plantilla en Cataluña
Según *Marca*, Hansi Flick y la directiva del Barcelona han decidido traspasar este verano a cinco jugadores que han «completado un ciclo»: Rashford, De Jong, Robert Lewandowski, Andreas Christensen y el canterano Marc Casado. El objetivo es reducir la masa salarial y aliviar la presión financiera.
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Las preocupaciones sobre los costes salariales influyen en las decisiones
La directiva prioriza el margen financiero tras quedarse fuera de Europa. De Jong, con un salario de unos 400 000 euros semanales, podría ser vendido para aliviar la masa salarial del club. Según Chris Wheeler, de Mail Sport, el Manchester United quiere quitarse el alto salario de Rashford de encima y no rebajará la cláusula de 26 millones de libras de su cesión. De momento, el Barça no se compromete a ficharlo.
El United se mantiene firme en cuanto al precio de Rashford
Rashford ha marcado 12 goles y dado 13 asistencias en su cesión, pero el Barcelona no logró rebajar con el United los 26 millones de libras fijados. El club de la Premier se mantiene firme: la cláusula vence el 15 de junio, solo cuatro días después del inicio del Mundial en Norteamérica. Así, el delantero volverá a Old Trafford, donde su futuro aún es incierto.
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La lucha por el título se reanuda tras la eliminación de la competición europea
El Barcelona vuelve a la Liga este miércoles y recibe al Celta de Vigo para mantener su ventaja de nueve puntos. El equipo de Flick busca su segundo título consecutivo tras ser eliminado en cuartos de la Champions por el Atlético de Madrid.