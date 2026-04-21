Marcus Rashford y Frenkie de Jong podrían ser dos de las cinco estrellas del Barcelona que salgan en el mercado de verano

La directiva prioriza el margen financiero tras quedarse fuera de Europa. De Jong, con un salario de unos 400 000 euros semanales, podría ser vendido para aliviar la masa salarial del club. Según Chris Wheeler, de Mail Sport, el Manchester United quiere quitarse el alto salario de Rashford de encima y no rebajará la cláusula de 26 millones de libras de su cesión. De momento, el Barça no se compromete a ficharlo.