Marcus Rashford «sigue adelante»: el marginado del Manchester United no renuncia a quedarse en el Barcelona pese a la llegada de Anthony Gordon

A través de Instagram, el delantero de 29 años publicó fotos de su entrenamiento con el mensaje: «Hay que seguir adelante», ignorando el ruido mediático y centrándose en el fútbol.

Su mensaje llega en un momento crítico: la llegada de Gordon pone en duda su continuidad en el Camp Nou, aunque algunos informes aún alimentan la esperanza de su permanencia.



