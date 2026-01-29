Marcus Rashford se une a la leyenda del Manchester United David Beckham en un exclusivo club de goleadores tras marcar un impresionante gol de tiro libre en la Liga de Campeones con el Barcelona
Movimientos de préstamo debido a las dificultades del Man Utd
Rashford salió del mismo sistema juvenil en Old Trafford que el ex capitán de Inglaterra Becks. Logró irrumpir en el primer equipo siendo aún adolescente, con la expectativa de convertirse - al igual que su compañero de banda Ryan Giggs - en un jugador de un solo club.
Después de lograr 30 goles en la campaña 2022-23, Rashford fue recompensado con un lucrativo nuevo contrato. Esas condiciones estaban destinadas a mantenerlo en Manchester mientras se perseguían grandes honores con los Red Devils.
Una sorprendente caída en su forma llevó a Rashford a descender en el orden de ataque del United, con un período de préstamo en el Aston Villa aprobado en enero de 2025. Habiendo resurgido brevemente allí, el Barcelona llamó a su puerta en la ventana de transferencias de verano.
Rashford aprovechó la oportunidad para unirse a Lamine Yamal y compañía en el Camp Nou, y le ha ido admirablemente bien durante su estancia en España. Su noveno gol para el Barcelona fue registrado al enfrentarse al FC Copenhague en acción europea.
Rashford iguala a Beckham en la Champions League
Hansi Flick nombró a Rashford entre sus suplentes en ese partido, pero introdujo al rápido delantero con 18 minutos restantes. Eso fue tiempo suficiente para poner los toques finales a una victoria por 4-1.
Un tiro libre fue lanzado por encima de la barrera y entró en la esquina inferior desde 20 yardas en el minuto 85. Rashford sonreía al alejarse celebrando, y luego se reveló que había emulado un logro de otro graduado de la academia del United, Beckham.
Rashford es ahora uno de solo dos jugadores ingleses que han marcado un gol de tiro libre directo para dos equipos diferentes en la Liga de Campeones. Beckham fue el primero en lograr esa hazaña después de dejar el United para el Real Madrid, con su currículum lleno de espectaculares goles de tiro libre.
Barcelona tiene opción de traspaso permanente
Se ha rumoreado un traspaso permanente a Barcelona para Rashford, con una opción de compra incluida en su acuerdo de cesión. El jefe de los Blaugrana, Flick, ha quedado impresionado por la actitud de la estrella inglesa, habiendo visto anteriormente que eso fue cuestionado en la Premier League.
El técnico alemán ha dicho: “Las actuaciones de Marcus han sido realmente buenas hasta ahora, así que tenemos que gestionarlo, pero es el trabajo de [director deportivo] Deco hacer cosas para la próxima temporada. Tenemos que esperar. Nos quedan meses por delante.
“Para mí, por supuesto con Marcus tenemos un jugador de nivel superior, pero también con nuestra situación, y lo que aprecio mucho de él [es su deseo de estar aquí]. Esto es lo que quiero decir a los jugadores jóvenes de La Masia: Somos el Barça y somos uno de los mejores equipos del mundo. Les damos la oportunidad de entrenar con nosotros, de crecer, de entrenar con los mejores jugadores del mundo, el apoyo y la confianza.
“Si quieres jugar con el Barça, entonces tiene que ser al 100% con todo tu corazón. Esto es lo que quiero decir a todos: 100%. Estos colores, tienes que vivir por ellos. Todos los demás, no los quiero.”
- Getty Images Sport
¿Podría Rashford regresar al Man Utd?
Se considera altamente improbable que Rashford regrese a Old Trafford, incluso después del despido del técnico portugués Ruben Amorim - el hombre que sancionó su salida. Michael Carrick está actualmente al mando de manera interina.
El exjugador de la Premier League e Inglaterra Danny Murphy ha dicho a Boyle Sports: “No creo que Michael Carrick, o quien sea que obtenga el puesto, pueda influir en el club para cambiar su enfoque sobre Marcus Rashford. Creo que ha tenido sus oportunidades. Además, la base de aficionados se ha vuelto un poco en su contra.
“Creo que ya es demasiado tarde. Incluso si no consigue el traspaso al Barcelona, un movimiento a otro lugar le beneficiará. Parece que está jugando con libertad. Incluso lo vi salir del banquillo contra el Real Madrid, y se veía tan afilado, expresándose y pareciendo un jugador diferente. Creo que sus días en el United han terminado, independientemente de quién esté a cargo.”