Rashford salió del mismo sistema juvenil en Old Trafford que el ex capitán de Inglaterra Becks. Logró irrumpir en el primer equipo siendo aún adolescente, con la expectativa de convertirse - al igual que su compañero de banda Ryan Giggs - en un jugador de un solo club.

Después de lograr 30 goles en la campaña 2022-23, Rashford fue recompensado con un lucrativo nuevo contrato. Esas condiciones estaban destinadas a mantenerlo en Manchester mientras se perseguían grandes honores con los Red Devils.

Una sorprendente caída en su forma llevó a Rashford a descender en el orden de ataque del United, con un período de préstamo en el Aston Villa aprobado en enero de 2025. Habiendo resurgido brevemente allí, el Barcelona llamó a su puerta en la ventana de transferencias de verano.

Rashford aprovechó la oportunidad para unirse a Lamine Yamal y compañía en el Camp Nou, y le ha ido admirablemente bien durante su estancia en España. Su noveno gol para el Barcelona fue registrado al enfrentarse al FC Copenhague en acción europea.