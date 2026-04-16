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Marcus Rashford se muestra dispuesto a formar parte de un «nuevo proyecto» en el Manchester United, a medida que se desvanecen las posibilidades de un traspaso definitivo al Barcelona

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M. Rashford
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El futuro de Marcus Rashford, cedido por el Manchester United, ha dado un giro inesperado: su fichaje por el Barcelona parece cada vez más difícil. Según se informa, el internacional inglés estaría dispuesto a regresar a Old Trafford este verano para formar parte de un «nuevo proyecto».

  • El Barça se muestra más reticente a cerrar un traspaso definitivo

    Según MG TV, citada por Diario Sport, Rashford aceptaría regresar al United si el Barça le cierra las puertas. El jugador está abierto a un cambio de entrenador y de rumbo en Old Trafford, donde tiene contrato hasta 2028.

    Aunque su prioridad era seguir en el Barça y sus agentes ya negociaron condiciones, la operación se ha enfriado y ahora parece más fuera que dentro del Camp Nou. El club azulgrana debe decidir, pero no está dispuesto a asumir las cifras que se manejan para garantizar su continuidad.



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    Dificultades económicas y situación de la plantilla

    El principal obstáculo es que Rashford no se ha consolidado como titular en el Barça y su continuidad implica un salario muy elevado. Su fichaje cuesta 30 millones de euros, cantidad que se sumaría a una de las fichas más altas de la plantilla, aunque el inglés está dispuesto a rebajarse el sueldo para quedarse.

    El club busca extremos más baratos y con futuro. Aunque ha rendido bien, su alto coste y su papel de suplente podrían devolverlo al United.

  • Última reunión con Flick

    Ahora se espera una reunión decisiva con Rashford y su círculo más cercano. Aún no se le ha informado de que no continuará, ni hay avances en las negociaciones. Debe reunirse con el técnico azulgrana, Hansi Flick, y al terminar La Liga se tomará una decisión. Rashford quiere jugar en el Barça y se siente cómodo, pero las implicaciones económicas podrían obligarle a volver a Inglaterra.


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    Aumento del valor de mercado

    Rashford, valorado en 40 millonesdeeuros por Transfermarkt, ha recuperado protagonismo esta temporada en el Barça con 12 goles y 13 asistencias en 43 partidos. Sus números confirman su nivel y podrían atraer otras ofertas.

    De momento, su prioridad es acabar la temporada con el Barça, que lidera La Liga con nueve puntos de ventaja y jugará contra el Celta de Vigo el miércoles.

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