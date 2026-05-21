Marcus Rashford «se ha ganado el derecho a quedarse» en el Barcelona, y Frenkie de Jong elogia su «auténtica amenaza», pese a la incertidumbre sobre el futuro del cedido por el Manchester United

De Jong no duda: Rashford debe quedarse en el Camp Nou. El inglés, cedido por una temporada desde el Manchester United, se ha convertido en uno de los favoritos de la afición con Hansi Flick y, según el holandés, su aportación en goles, asistencias y desbordes justifica un traspaso definitivo.

En una entrevista con SPORT, De Jong declaró: «Sí, se ha ganado el derecho a quedarse. En los minutos que ha jugado, nos ha dado mucho: goles, asistencias, incursiones ofensivas. Es un jugador rápido que supone una verdadera amenaza para las defensas rivales. Me encantaría que se quedara con nosotros. Llegó con mucho entusiasmo, estaba muy contento de estar aquí y, desde el primer momento, mostró que quería quedarse. Se ha adaptado muy bien».