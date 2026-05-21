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Muhammad Zaki

Traducido por

Marcus Rashford «se ha ganado el derecho a quedarse» en el Barcelona, y Frenkie de Jong elogia su «auténtica amenaza», pese a la incertidumbre sobre el futuro del cedido por el Manchester United

M. Rashford
Barcelona
Manchester United
F. de Jong
Primera División
Premier League

Marcus Rashford ha recibido un importante voto de confianza desde el vestuario del Barcelona ahora que su cesión por parte del Manchester United llega a su fin. Frenkie de Jong ha pedido públicamente al club que fiche al delantero de forma definitiva tras una temporada en la que el inglés ha desempeñado un papel fundamental en la conquista del título por parte de los blaugranas.

  • El elogioso respaldo de De Jong

    De Jong no duda: Rashford debe quedarse en el Camp Nou. El inglés, cedido por una temporada desde el Manchester United, se ha convertido en uno de los favoritos de la afición con Hansi Flick y, según el holandés, su aportación en goles, asistencias y desbordes justifica un traspaso definitivo.

    En una entrevista con SPORT, De Jong declaró: «Sí, se ha ganado el derecho a quedarse. En los minutos que ha jugado, nos ha dado mucho: goles, asistencias, incursiones ofensivas. Es un jugador rápido que supone una verdadera amenaza para las defensas rivales. Me encantaría que se quedara con nosotros. Llegó con mucho entusiasmo, estaba muy contento de estar aquí y, desde el primer momento, mostró que quería quedarse. Se ha adaptado muy bien».

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    El impacto de Rashford en la lucha por el título

    El jugador de 28 años ha sido clave en España: aportó la velocidad y la incisividad que Flick necesitaba en ataque. En todas las competiciones sumó 14 goles y 14 asistencias, incluido un tanto que la afición blaugrana recordará siempre. Su aportación fue decisiva para arrebatarle La Liga al Real Madrid.

    Su falta directa ante el Madrid recordó a Messi y sentenció el título. Además, se convirtió en el primer inglés en 40 años en ganar La Liga con el Barça, sellando su papel protagonista en la campaña.


  • Los obstáculos financieros del Barcelona

    A pesar del deseo del jugador de quedarse y del respaldo del vestuario, los aspectos financieros del traspaso siguen siendo complejos. Según informes, el United mantiene su valoración, y el Barça busca fórmulas creativas para aliviar su masa salarial.

    Buscan una cesión con opción de compra obligatoria para aplazar el pago. Rashford, por su parte, habría aceptado rebajarse el salario para evitar volver a Manchester.


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    ¿Una última despedida en España?

    Su firmeza fuera del campo coincide con su postura pública. Al preguntarle si se quedará en Cataluña la próxima temporada, Rashford respondió de forma enigmática pero esperanzadora: «No lo sé. No soy mago, pero si lo fuera, me quedaría. Así que ya veremos».

    Por ahora, Rashford se centra en el último partido, la visita a Valencia, en el que se espera que juegue junto a De Jong. Si este encuentro marca el final de su etapa en España o el inicio de un nuevo capítulo se sabrá en la próxima ventana de fichajes.

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