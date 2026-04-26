Rashford ha recuperado su reputación en el Camp Nou tras llegar cedido del United el verano pasado. Bajo las órdenes de Hansi Flick, el delantero aporta un gol o una asistencia cada 92 minutos esta temporada.

Aunque algunos críticos vieron el fichaje como un riesgo, sus actuaciones han respaldado al Barça en su lucha por La Liga.

El jugador de 27 años volvió a demostrar su capacidad para decidir partidos al marcar un espectacular segundo gol en la vital victoria por 2-0 sobre el Getafe. Este tanto fue el decimotercero de la temporada en todas las competiciones y espera seguir en el Barça más allá del verano.