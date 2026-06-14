Marcus Rashford podría QUEDARSE en el Manchester United, pues Michael Carrick le abre la puerta a una sorpresiva reincorporación

Basándose en su propia experiencia al volver a un club tras un periodo fuera, Butt sugirió que el trabajo duro podía ganarse a los escépticos. Butt fue cedido al Birmingham durante una temporada en 2005 antes de regresar al Newcastle United. Añadió: «Recuerdo que cuando volví al Newcastle desde el Birmingham, no creía que fuera a quedarme allí nunca. Me abuchearon al salir al campo contra el Villarreal. Entré, marqué dos goles de cabeza y aún así me abuchearon al salir. Pensé que era imposible que me quedara, que no me aceptarían. Pero entrené, trabajé duro y jugué; acabé siendo capitán y me quedé cuatro años más».

«Obviamente, sería mejor para él quedarse en el Barcelona que volver al Man United. Puede que el club ya haya tomado una decisión, pero, si regresa a la pretemporada como jugador del Man United, Michael le tratará con respeto. Lo integrará en el grupo y, si entrena bien y muestra ganas de demostrar su valía... Lo importante es que, si no hay ningún acuerdo en ningún otro sitio, entonces lo tienes a él, es tan sencillo como eso y más vale que lo aproveches».