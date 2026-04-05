Rashford fue el protagonista absoluto en el Metropolitano, ocupando el hueco dejado por el lesionado Raphinha y ofreciendo una actuación impecable. El jugador de 28 años empató el partido con un potente disparo con la izquierda justo antes del descanso, tras una elegante combinación con Dani Olmo. Más allá del gol, sus estadísticas reflejaron la imagen de un jugador plenamente integrado en el sistema de Hansi Flick, con 51 toques de balón y tres ocasiones claras creadas para sus compañeros.

Su impacto no se limitó al último tercio del campo, ya que el inglés mostró una diligencia defensiva poco habitual con dos recuperaciones de balón. «Estoy orgulloso de poder ayudar con un gol que puede ser decisivo en el resultado de La Liga», señaló Rashford tras el partido. Su contribución fue también histórica, ya que supuso el gol número 300 de la era Flick en el Barcelona en todas las competiciones.