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Marcus Rashford, desesperado por salir, sitúa al Manchester United como su tercera opción. Su futuro en Old Trafford parece acabado mientras las negociaciones con el Barcelona por su traspaso de 26 millones de libras siguen estancadas
Altibajos: la carrera de Rashford en Old Trafford
Natural de Wythenshawe, este jugador surgió de la cantera del United y debutó en el primer equipo con Louis van Gaal en febrero de 2016, a los 18 años. Meses después se convirtió en el inglés más joven en marcar en su debut con la selección y fue incluido en la Eurocopa de ese verano.
Su rendimiento en el club creció hasta superar los 30 goles en todas las competiciones en la 2022-23, lo que le valió un lucrativo contrato.
Sin embargo, su nivel bajó y, tras ser cedido al Aston Villa en la segunda mitad de la temporada 2024-25, fichó por un club catalán con un contrato de un año.
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El historial de Rashford en el Barcelona: goles y asistencias
Rashford ha marcado 13 goles y dado 10 asistencias con el Barcelona, lo que lo sitúa como candidato a la selección inglesa para el Mundial de 2026. Sin embargo, su futuro a corto y largo plazo en la liga nacional sigue incierto.
El Barça no quiere pagar la cifra fijada en la cesión y espera que el United baje sus exigencias, pero los Red Devils no ceden. Así, el futuro del canterano sigue en el aire, y algunos apuntan que podría volver a Manchester si el técnico interino Michael Carrick consigue un contrato fijo.
¿Tiene futuro Rashford en el Manchester United?
Al preguntarle si Rashford tiene futuro en el «Teatro de los Sueños», el exdelantero del United, Saha —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de Wiz Slots— afirmó: «Creo que su momento ya pasó.
Algunos comentarios y procesos no han favorecido la reconciliación. Por su rendimiento en el Barcelona, parece que quiere quedarse allí.
Volver sería su tercera opción, pues intentará fichar por otro equipo. Para mí, esa prisa por marcharse al Aston Villa dificulta su regreso.
«El entrenador ya no es el mismo, el ambiente tampoco y el equipo juega mejor, pero dudo que todas las estrellas se alineen a su favor».
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El Manchester United puede destinar a otros fines los fondos obtenidos por la venta de Rashford
Rashford ha expresado su felicidad en España y presiona al Barcelona para que lo retenga. Junto a Lamine Yamal busca formar un ataque productivo.
Parece destinado a ganar La Liga tras ya saborear el éxito en la Supercopa, pero podría cambiar de aires para la temporada 2026-27.
El United busca refuerzos para pelear la Premier, así que los fondos de una posible venta de Rashford —426 partidos con los Red Devils— podrían reinvertirse en nuevos fichajes bajo la supervisión de Carrick u otro responsable del mercado.