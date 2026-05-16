Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

¿Marcus Rashford al Real Madrid? A José Mourinho «le encantaría» fichar al marginado del Manchester United en una operación que enfurecería al Barcelona

Fichajes
M. Rashford
J. Mourinho
Real Madrid
Barcelona
Primera División
Manchester United
Premier League

Según informes, José Mourinho quiere fichar a Marcus Rashford del Manchester United para el Real Madrid este verano. Esta maniobra impediría que el Barcelona, su archirrival, lo contrate de forma definitiva tras su exitosa cesión en Cataluña.

  • ¿Mourinho dará un paso sensacional con Rashford?

    Rashford ha revivido su carrera desde que llegó cedido del United al Barcelona, donde ha contribuido a ganar la Supercopa de España y la Liga con Hansi Flick. Sin embargo, el club azulgrana duda en pagar los 30 millones de euros (26,2 millones de libras) de la opción de compra. Esta demora permite al nuevo técnico del Madrid, Mourinho —con un acuerdo preliminar con el Bernabéu—, plantearse fichar a su exdelantero del Old Trafford.

    • Anuncios
  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    «Me encantaría hacerlo por dos razones»

    En su boletín «Inside Football», el periodista de The Independent Miguel Delaney describió la evolución de la situación y destacó las ventajas tácticas que Mourinho ve en el fichaje del delantero de 28 años.

    Delaney escribió: «Si hay un cambio importante, fuentes cercanas aseguran que Mourinho podría sorprender fichando a Marcus Rashford. El jueves, The Independent informó que el Barcelona aún negocia con el Manchester United por el delantero.

    Mourinho tiene buena relación con Rashford y, según estas fuentes, le encantaría ficharlo: primero, porque es un jugador que conoce; y segundo, para crear revuelo y complicar al Barcelona».

  • Rashford reitera su compromiso con Cataluña

    Rashford ha reiterado su deseo de quedarse en el Camp Nou tras lograr 14 goles y 14 asistencias esta temporada.

    Sobre su etapa en el club, afirmó: «Sí, claro. Disfruto mucho aquí y, para cualquier amante del fútbol, el Barcelona es uno de los clubes más importantes de la historia. Es un honor».

    Después añadió: «No lo sé. No soy mago, pero si lo fuera, me quedaría. Ya veremos. Vine aquí para ganar. Quiero ganar todo lo que pueda. Esto es un título más que añadir a la lista. Es un equipo maravilloso, van a ganar mucho en el futuro; formar parte de eso sería algo especial».

  • Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD8Getty Images Sport

    Se recrudece la pugna por los fichajes

    Se espera un mercado de fichajes veraniego de alto riesgo, mientras el United aguarda una resolución sobre el futuro de Rashford. El Barcelona, con problemas económicos, debe negociar con urgencia para cumplir los deseos de Flick. Si la directiva azulgrana se retrasa, Mourinho, a punto de llegar al Madrid, podría cerrar un acuerdo polémico.