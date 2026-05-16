Getty Images Sport
Traducido por
¿Marcus Rashford al Real Madrid? A José Mourinho «le encantaría» fichar al marginado del Manchester United en una operación que enfurecería al Barcelona
¿Mourinho dará un paso sensacional con Rashford?
Rashford ha revivido su carrera desde que llegó cedido del United al Barcelona, donde ha contribuido a ganar la Supercopa de España y la Liga con Hansi Flick. Sin embargo, el club azulgrana duda en pagar los 30 millones de euros (26,2 millones de libras) de la opción de compra. Esta demora permite al nuevo técnico del Madrid, Mourinho —con un acuerdo preliminar con el Bernabéu—, plantearse fichar a su exdelantero del Old Trafford.
- Getty Images Sport
«Me encantaría hacerlo por dos razones»
En su boletín «Inside Football», el periodista de The Independent Miguel Delaney describió la evolución de la situación y destacó las ventajas tácticas que Mourinho ve en el fichaje del delantero de 28 años.
Delaney escribió: «Si hay un cambio importante, fuentes cercanas aseguran que Mourinho podría sorprender fichando a Marcus Rashford. El jueves, The Independent informó que el Barcelona aún negocia con el Manchester United por el delantero.
Mourinho tiene buena relación con Rashford y, según estas fuentes, le encantaría ficharlo: primero, porque es un jugador que conoce; y segundo, para crear revuelo y complicar al Barcelona».
Rashford reitera su compromiso con Cataluña
Rashford ha reiterado su deseo de quedarse en el Camp Nou tras lograr 14 goles y 14 asistencias esta temporada.
Sobre su etapa en el club, afirmó: «Sí, claro. Disfruto mucho aquí y, para cualquier amante del fútbol, el Barcelona es uno de los clubes más importantes de la historia. Es un honor».
Después añadió: «No lo sé. No soy mago, pero si lo fuera, me quedaría. Ya veremos. Vine aquí para ganar. Quiero ganar todo lo que pueda. Esto es un título más que añadir a la lista. Es un equipo maravilloso, van a ganar mucho en el futuro; formar parte de eso sería algo especial».
- Getty Images Sport
Se recrudece la pugna por los fichajes
Se espera un mercado de fichajes veraniego de alto riesgo, mientras el United aguarda una resolución sobre el futuro de Rashford. El Barcelona, con problemas económicos, debe negociar con urgencia para cumplir los deseos de Flick. Si la directiva azulgrana se retrasa, Mourinho, a punto de llegar al Madrid, podría cerrar un acuerdo polémico.