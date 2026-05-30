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Marcos Senesi, estrella del Bournemouth, ficha por un rival de la Premier League y firma un contrato de cuatro años
Los Spurs fichan a un codiciado defensa
Según talkSPORT, el Tottenham se ha llevado el gato al agua en la pugna por fichar a Senesi tras formalizar un acuerdo de principio alcanzado en abril. Los Cherries se habían resignado a perder al defensa central desde que este rechazara una oferta de renovación en diciembre. A pesar del interés del Chelsea, el Manchester United, la Juventus y el Atlético de Madrid, el sudamericano escogió a los Spurs para asegurar su futuro.
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De Zerbi exige una reconstrucción inmediata
Este fichaje es clave en la renovación de la plantilla que lidera Roberto De Zerbi, dispuesto a revertir una campaña desastrosa. Tras el 1-0 al Everton, que aseguró la permanencia, afirmó: «Hoy cerramos una página y abrimos otra.
No tenemos tiempo: debemos planificar la próxima temporada y empezar con un equipo más fuerte. Estoy muy contento y orgulloso de todos; lo que logramos fue increíble, pero ya terminó. Ahora debemos seguir adelante y preparar el futuro de nuestro club.
Llegué en un momento difícil y eso nos ha hecho más fuertes. Podemos mejorar —como entrenador, como jugadores, como club— y no debemos repetir errores».
Evolución táctica en el norte de Londres
El Tottenham, que también fichó al agente libre Andy Robertson, planea usar a Senesi para mejorar su defensa. El central jugó 37 partidos de liga en la temporada 2025-26 y dio cinco asistencias que ayudaron al Bournemouth a lograr un histórico sexto puesto. Sus precisos pases en profundidad darán a De Zerbi una opción táctica distinta a las subidas directas del actual central izquierdo, Micky van de Ven.
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Un futuro muy diferente para ambos clubes
Senesi debe recuperarse rápido tras quedarse fuera de la lista definitiva de Argentina para el Mundial. Mientras, el Bournemouth vive una complicada transición: el entrenador Andoni Iraola negocia su salida al Bayer Leverkusen. Después de varias bajas, la directiva debe esforzarse por retener a Rayan, Eli Junior Kroupi y Alex Scott para su debut en la Europa League.