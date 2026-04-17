¡Marcos Rojo sigue metiéndose en líos! El exjugador del Manchester United recibe una larga sanción por «golpear a un jugador en la cara e insultar al árbitro»

Tras analizar el incidente, las autoridades confirmaron una sanción de cuatro partidos para el defensa. Esta suspensión supone un duro golpe para el Racing Club, que ha confiado en su experiencia desde que llegó procedente del Boca Juniors en agosto de 2025. Sin embargo, su historial disciplinario es motivo de preocupación: en solo 15 partidos con el club, ya ha sido expulsado en dos ocasiones. Con esta última, ya suma 13 expulsiones en su carrera profesional.