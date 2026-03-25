Marco Reus da consejos a Jadon Sancho ante los rumores de una tercera etapa en el Borussia Dortmund para el jugador descartado por el Manchester United

En una entrevista concedida a SportBild, Reus declaró: «Mi principal consejo para Jadon es que eche un vistazo a su alrededor y vea dónde puede volver a sentirse como en casa y recuperar su mejor nivel. Y si resulta ser en el BVB, sería bueno tanto para él como para el Dortmund».

Durante los cuatro años que pasaron juntos en el BVB, entre 2017 y 2021, el dúo formó una asociación devastadora que llevó a Sancho a convertirse en uno de los jóvenes talentos más productivos del fútbol mundial. Reus recuerda con cariño las cualidades que hacían tan peligroso al astro londinense.

La leyenda del Dortmund añadió: «Rara vez he jugado junto a un jugador que tomara decisiones tan acertadas de forma instintiva y en situaciones complicadas. Aparte de sus asistencias y goles, sabe lo que necesita el partido y lo que necesitan sus compañeros. Es un jugador que atrae a dos o tres rivales hacia él y sabe juzgar exactamente cuándo debe involucrar a sus compañeros en el momento adecuado».