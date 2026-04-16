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Marcel Desailly, harto, aconseja al Chelsea que fiche a un portero que «no cometa errores» mientras arremete contra Robert Sánchez
De Kepa a Sánchez, pasando por Mendy: los problemas del Chelsea con los porteros
En 2018, Kepa Arrizabalaga se convirtió en el portero más caro de la historia al fichar por el club londinense por 72 millones de libras (98 millones de dólares). En 2020 Edouard Mendy le quitó la titularidad y, un año después, ganó el premio FIFA al Mejor Portero tras conquistar la Liga de Campeones.
Luego llegó Sánchez, fichado del Brighton en 2021 por 25 millones de libras (34 millones de dólares), y Kepa quedó aún más relegado. Aun así, la portería del Chelsea sigue generando más dudas que certezas.
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Sánchez genera nerviosismo cuando tiene el balón en los pies
En una época en la que se espera que los porteros saquen el balón desde atrás y se sientan igual de cómodos con los pies que con las manos, Sánchez no ha convencido en su juego de salida.
Su nerviosismo se contagia al campo y a la grada cada vez que recibe un pase atrás, una situación que no beneficia a nadie. Los defensas necesitan confiar plenamente en el hombre que actúa justo detrás de ellos.
¿Necesitará el Chelsea fichar a un nuevo portero en 2026?
El ex capitán del Chelsea, Desailly, admite que el equipo no está bien: «En los últimos cuatro partidos de la Premier han perdido tres; no hay consistencia.
Quizá terminen muy fuertes y superen al Manchester United; nunca se sabe, pueden caer de repente desde la cima.
No hay solidez porque el portero no está a la altura; su error no transmite confianza a Fofana y al resto de la defensa. Fofana ni siquiera es internacional ni titular con Francia, así que el problema persiste.
Necesitas jugadores internacionales en la mayoría de las posiciones, así que ese es el problema del Chelsea. Como dije, hay que mejorar al portero con experiencia; aunque no sea de los mejores, al menos que no cometa errores».
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El Chelsea planea gastar fuerte en este mercado de fichajes.
A pesar de sus pérdidas récord, el Chelsea podría tener más dinero para invertir este verano, sobre todo si vence al United el sábado en Stamford Bridge y logra la clasificación para la Liga de Campeones 2026-27.
Bajo la dirección de Liam Rosenior o de quien asuma el banquillo, se podrían reforzar varias posiciones, y un nuevo portero podría liderar la lista de objetivos de cara a la ventana de fichajes que se abre el 15 de junio.