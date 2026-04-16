Marcel Desailly, harto, aconseja al Chelsea que fiche a un portero que «no cometa errores» mientras arremete contra Robert Sánchez

El ex capitán del Chelsea, Desailly, admite que el equipo no está bien: «En los últimos cuatro partidos de la Premier han perdido tres; no hay consistencia.

Quizá terminen muy fuertes y superen al Manchester United; nunca se sabe, pueden caer de repente desde la cima.

No hay solidez porque el portero no está a la altura; su error no transmite confianza a Fofana y al resto de la defensa. Fofana ni siquiera es internacional ni titular con Francia, así que el problema persiste.

Necesitas jugadores internacionales en la mayoría de las posiciones, así que ese es el problema del Chelsea. Como dije, hay que mejorar al portero con experiencia; aunque no sea de los mejores, al menos que no cometa errores».