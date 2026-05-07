Según la revista «kicker», hace tiempo que se prevé que la internacional alemana no renovará su contrato en el Kraichgau, que vence el 30 de junio de 2026, y fichará por un club de primera división sin coste.
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Marca goles con facilidad: se acerca el bombazo del fichaje de la estrella de la DFB
Según los informes, el Arsenal será el nuevo club de Cercis. Aún no hay firma oficial ni anuncio de su salida del Hoffenheim, pero desde hace tiempo se sabe que la jugadora de 25 años busca un nuevo reto.
No obstante, no fichará por un rival doméstico. Así lo admitió el técnico del Wolfsburgo, Stephan Lerch: «No nos habría importado que se hubiera decidido por el VfL. No es ningún secreto que intenté traerla al Wolfsburgo», declaró en marzo.
Las Lobas deben reemplazar a la goleadora Lineth Beerensteyn y a Alexandra Popp, pero Cerci no entrará en ese plan. Su meta es clara: «Quiero ganar títulos. No me disgusta irme al extranjero, pero aún no lo he pensado».
Selina Cerci es, desde hace años, una de las mejores goleadoras alemanas.
Cerci lleva años siendo una de las mejores goleadoras de la Bundesliga: primero en el 1. FC Köln y ahora en el Hoffenheim. Una rotura de ligamentos cruzados en 2022 y otra operación de rodilla le pasaron factura cuando aún era muy joven. Sin embargo, desde hace dos años apenas ha sufrido lesiones y la temporada pasada se alzó con el título de máxima goleadora con 16 tantos.
Este curso ya lleva 16 tantos en 21 encuentros, uno más que Pernille Harder, del Bayern, que suma 15 en 23 partidos.
Pese a su gran promedio en la Bundesliga, sigue teniendo un papel secundario en la selección femenina de la DFB, a las órdenes de Christian Wück. En los últimos partidos de clasificación para el Mundial contra Austria, Cerci solo jugó 65 minutos en el primero. También en la Eurocopa del año pasado actuó como revulsivo, por detrás de Lea Schüller, Jule Brand y Klara Bühl.