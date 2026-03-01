Getty
«Marca dos goles cada semana»: Joshua Kimmich, impresionado por Harry Kane tras su doblete con el Bayern en el Der Klassiker
Las contribuciones de Kane se han convertido casi en algo habitual.
El partido fue un clásico encuentro entre los dos pesos pesados de Alemania, a la altura de lo que se esperaba de un espectáculo de alto nivel. Aunque el Dortmund luchó con valentía en su propio campo, finalmente sucumbió ante la eficacia del equipo de Vincent Kompany. Para Kimmich, la presencia de Kane en la alineación se ha convertido en una ventaja garantizada que trasciende las configuraciones tácticas, proporcionando al actual campeón una ventaja psicológica incluso antes de que se ponga el balón en juego en estas rivalidades nacionales de alta presión. Las contribuciones de Kane se han convertido en algo casi rutinario, pero siguen siendo espectaculares. El doblete contra el Dortmund fue solo el último capítulo de una temporada en la que el inglés ha rendido de forma constante en los momentos más cruciales para el club.
Kimmich impresionado por Kane
Reflexionando sobre el impacto del delantero tras el pitido final, un atónito Joshua Kimmich se deshizo en elogios hacia el delantero que batió el récord. Kimmich declaró a beIN SPORTS: «Ha sido una victoria muy importante para nosotros. Por supuesto, no importa quién sea el mejor jugador del partido. Harry es increíble. Marca dos goles cada semana y para nosotros es muy importante tener un jugador como él. No solo por sus goles, sino también por cómo lidera al equipo, cómo da un paso al frente y cómo quiere ser responsable de las victorias y los resultados. Es muy importante para el grupo tener jugadores como él».
La evolución ofensiva del Bayern bajo la dirección de Kompany
Aunque la atención sigue centrada en la brillantez individual de Kane, la sinergia entre él y el resto de la plantilla es cada vez más evidente. Jugadores como Kimmich están prosperando con un referente de talla mundial al que aspirar, y la estructura táctica del equipo parece diseñada para maximizar las diversas fortalezas del delantero. El equipo de Kompany ha demostrado una resistencia que a menudo le faltaba en campañas anteriores, especialmente en los partidos fuera de casa de alto riesgo.
El camino por delante sigue siendo difícil para los futuros campeones alemanes, pero con Kane en esta forma, pocos apostarían en su contra. A medida que la temporada avanza hacia su fase más crítica, la forma física y el estado de forma de su estrella serán la principal preocupación. Por ahora, sin embargo, el vestuario del Bayern se limita a disfrutar del espectáculo. Como sugieren los comentarios de Kimmich, jugar junto a un delantero que marca dos goles casi cada vez que sale al campo es un lujo que no dan por sentado.
La fortaleza mental del Bayern y sus ambiciones por el título
Más allá de la brillantez individual, la victoria puso de manifiesto la resistencia del Bayern, que se negó a ceder ante la presión. Tras el empate del Dortmund, los visitantes demostraron la mentalidad necesaria para recuperar la ventaja en los últimos compases del partido. Con una ventaja de 11 puntos en lo más alto de la Bundesliga, la lucha por el título parece estar llegando a su fin, pero Kimmich insiste en que no habrá complacencia en el equipo. «No vamos a dejar escapar nada, nadie ha perdido nunca una ventaja así».
