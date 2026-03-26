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Marc Skinner, frustrado, reconoce que el Bayern de Múnich sorprendió al Manchester United con un cambio radical en su estilo de juego en la derrota de la Liga de Campeones femenina
Los Red Devils caen derrotados en Old Trafford
Las aspiraciones europeas del Manchester United sufrieron un revés en Old Trafford, ya que el equipo de Skinner tuvo dificultades para contener a un Bayern inusualmente directo. El campeón alemán, conocido habitualmente por su juego paciente y basado en la posesión, optó por saltarse el centro del campo y jugar de forma más directa. Este giro estratégico dejó expuesta la zaga del United, especialmente ante las internadas de Pernille Harder. Aunque los locales demostraron su resistencia al marcar dos goles, la falta de flexibilidad táctica a la hora de hacer frente a la amenaza del balón largo del Bayern les llevó finalmente a sufrir una derrota por 3-2 en el partido de ida.
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El cambio táctico del Bayern sorprende a Skinner
Skinner se mostró frustrado tras el pitido final y reconoció que el gigante alemán se había desviado de su habitual estilo basado en la posesión para adoptar un juego más directo que puso en aprietos a su defensa. «Los dos goles de Harder esta noche no son aceptables desde nuestro punto de vista, pero lo solucionaremos como equipo», declaró Skinner a Disney+. Lo alentador es que esta eliminatoria sigue viva. El Bayern no ha jugado así, ha sido muy directo por su parte; normalmente se basan en la posesión y esta noche han cambiado de estilo y han obtenido su recompensa por ello. Estoy frustrado por los goles que hemos encajado porque son bastante malos, pero es algo muy fácil de solucionar de cara al partido de vuelta, donde ya conocemos las amenazas que tienen ahora».
El optimismo sigue reinando de cara al partido de vuelta
A pesar del resultado negativo, Skinner admitió que él y su equipo podían sacar muchas lecciones de la derrota para recuperarse en el partido de vuelta. Dijo: «La calidad en la posesión fue realmente buena hasta el momento de la decisión final. Deberíamos haber construido el juego a partir de ahí más rápido. Deberíamos haber utilizado las bandas más rápido, ahí es donde encontrábamos nuestra fuerza. No fuimos lo suficientemente precisos en eso y seguimos centrando demasiado el juego.
«Lo que me gustó fue que rompimos las líneas, solo tenemos que ser un poco más incisivas con el pase. Les dije a las chicas en el descanso que están aquí por una razón, así que hay que asegurarse de que obtenemos nuestra recompensa en esos momentos con los remates. Sentí que podríamos haber creado más peligro de gol. Ahora sabemos a qué nos enfrentamos y afrontamos el partido de vuelta con una fantástica oportunidad de seguir adelante».
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¿Y ahora qué?
Las Red Devils buscarán recuperarse de esta derrota cuando se enfrenten a su rival, el Manchester City, en un partido crucial de la Superliga Femenina el sábado. El equipo de Skinner ocupa actualmente el segundo puesto de la clasificación, a ocho puntos del City, líder de la tabla. A continuación, se prepararán para el partido de vuelta de los cuartos de final de la UWCL contra el Bayern, que se disputará el 1 de abril.