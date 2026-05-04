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¡Marc Guehi, ¿qué haces?! Un grave error del defensa del Manchester City permite al Everton empatar, tras ser Thierno Barry señalado en fuera de juego en un costoso empate
El momento de locura de Guehi da un nuevo impulso al Everton
El City encaminaba tres puntos clave en su lucha con el Arsenal hasta que un lapsus de Guehi cambió el partido.
Jeremy Doku abrió el marcador con un remate sublime, pero Guehi cometió un error garrafal que le regaló a Thierno Barry el gol del empate en el 68, aunque el delantero de los Toffees estaba inicialmente en fuera de juego. El fallo desestabilizó a los visitantes, hasta entonces serenos con la pelota.
El error contagió a la zaga citizen y, cinco minutos después, Jake O’Brien cabeceó el 2-1 que dejó atónito a Guardiola. La ventaja visitante se esfumó en un instante y alteró la lucha por el título.
- AFP
Barry marca dos goles mientras el City se derrumba
El drama no acabó ahí: el Everton aumentó su ventaja a 3-1 con el segundo gol de Barry. El estadio estalló de alegría, pues parecía que los Toffees iban a eliminar las opciones del City de lograr su cuarto título consecutivo.
Pese a la avalancha de tres tantos, el carácter implacable del City se impuso. Erling Haaland, hombre de las grandes ocasiones, recortó distancias con un remate raso minutos después del segundo de Barry, y devolvió la esperanza.
El tanto silenció a la afición local y hizo que muchos seguidores que ya se marchaban volvieran a sus asientos, intuyendo un nuevo giro en este partido de locura.
El Doku rescata un punto, pero su ventaja en la lucha por el título se reduce.
Con el tiempo agotándose y el título en juego, el City se volcó al ataque. La presión dio resultado en los últimos instantes: Doku dio un respiro al equipo de Guardiola con un segundo disparo espectacular al ángulo.
El tanto solo sumó un punto, pero deja al City a cinco del Arsenal con un partido menos, margen de error casi nulo.
Aun ganando el pendiente ante el Crystal Palace y todos sus siguientes duelos, el City necesita que el Arsenal pierda al menos uno de los tres restantes —contra West Ham, Burnley o Crystal Palace— para conservar opciones.
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El Everton, a un paso de una plaza europea
El empate 3-3 acerca al Everton a una plaza europea, aunque frustrado por desperdiciar una ventaja de dos goles. La Premier League sigue impredecible, y el error de Guehi será tema de debate en las últimas semanas de temporada.