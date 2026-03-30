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Marc Cucurella admite que volver al Barcelona sería «difícil de rechazar», mientras el defensa del Chelsea reflexiona sobre su futuro fuera de Stamford Bridge
Un largo viaje desde La Masía hasta Londres
Cucurella no ha descartado volver al club donde realmente comenzó su carrera. El camino del jugador de 27 años hacia la Premier League no fue nada fácil. Tras debutar en las categorías inferiores del Espanyol, se incorporó a la famosa cantera de La Masía en 2012 y se alzó con un título de la Copa del Rey con el equipo catalán en 2018, tras disputar siete minutos en la primera ronda —su única aparición con el primer equipo del club—. Para tener minutos de juego, el defensa se marchó cedido al Eibar y al Getafe antes de dar el salto a Inglaterra. El Brighton lo fichó por 20 millones de euros en el verano de 2021 y, solo un año después, los Blues se hicieron con sus servicios por la friolera de 65,3 millones de euros.
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Éxito a nivel continental y estadísticas consistentes
Desde su llegada a Stamford Bridge, el lateral se ha consolidado como una pieza clave y ha cosechado un éxito tremendo, al alzarse con la Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA, además de ganar la Eurocopa con España en 2024. Solo esta temporada, ha disputado 41 partidos en todas las competiciones. Sin embargo, cuando se le preguntó por el atractivo de el equipo de su infancia, el defensa fue totalmente sincero. Afirmó: «Sería difícil rechazarlo. No se trata solo de mí. Tendría que pensar en mi familia. Si sucede, sucede, y ya veremos qué decisión se toma. Siempre piensas en volver. [Pero] soy muy feliz allí [en Inglaterra], y mi familia también. Lo dejaré para dentro de unos años».
La incertidumbre en el vestuario del Chelsea
Estos últimos comentarios llegan en un momento en el que se intensifican los rumores sobre varios de sus jugadores estrella. Dado que recientemente se ha especulado con un fichaje de gran repercusión de Enzo Fernández por el Real Madrid, el equipo londinense se enfrenta a la difícil tarea de mantener la concentración de su núcleo de jugadores.
A esta incertidumbre se suman los recientes problemas del equipo sobre el terreno de juego. El Chelsea ha sufrido un notable descenso de rendimiento, que se ha puesto de manifiesto con su dolorosa eliminación de la Liga de Campeones. Los Blues cayeron eliminados ante el París Saint-Germain en octavos de final, tras sufrir una abultada derrota por 5-2 en Francia y caer por 3-0 en casa. En el ámbito nacional, ocupan la sexta posición en la tabla de la Premier League con 48 puntos, luchando desesperadamente por clasificarse para las competiciones europeas en medio de un periodo complicado para el vestuario.
- AFP
¿Qué le depara el futuro a la estrella española?
De cara al futuro, el objetivo inmediato sigue siendo terminar la temporada con fuerza. A nivel internacional, España disputará un partido amistoso contra Egipto el 31 de marzo, que servirá como preparación fundamental para el Mundial del próximo verano. A nivel nacional, al club aún le queda una recta final agotadora en su lucha por terminar entre los cuatro primeros. Su calendario incluye un partido de cuartos de final de la FA Cup contra el Port Vale el 4 de abril, seguido de importantes enfrentamientos de liga. Recibirá al Manchester City y al Manchester United a mediados de abril, antes de viajar para enfrentarse al Brighton. En mayo, le esperan pruebas de lo más difíciles contra el Liverpool y el Tottenham, que exigirán la máxima concentración para salvar la temporada.